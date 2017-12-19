محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدمير طقمين وقصف مدفعي يستهدف تجمعات العدو بنجران وجيزان وميدي جيزان - سبأ :

دمر الجيش واللجان الشعبية اليوم آليتين عسكريتين واستهدفوا تحصينات وتجمعات للعدو في جيزان ونجران وميدي.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قصفاً مدفعياً للجيش واللجان الشعبية استهدف تحصينات وتجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي والرمضة في جيزان .



وأشار المصدر إلى قنص جندي سعودي في موقع مستحدث شرق جحفان بجيزان .



وذكر المصدر أنه تم تدمير طقمين محملين بمرتزقة الجيش السعودي في الطريق بين موقعي الطلعة وصلة بنجران ومصرع طاقمهما .



واستهدف قصف صاروخي ومدفعي تجمعات للمرتزقة في منفذ الخضراء.

سبـأ [19/ديسمبر/2017]سبـأ