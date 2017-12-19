محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع العشرات وتدمير ست آليات لمرتزقة العدوان بتعز تعز - سبأ :

لقي العشرات من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم اليوم في قصف مدفعي وهجوم على مواقعهم وكسر زحفين وتدمير ست آليات عسكرية تابعة لهم بمحافظة تعز .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عشرات المرتزقة قتلوا وجرحوا في قصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية على تجمعاتهم في منطقة الضباب .



وأشار المصدر إلى إفشال محاولة تسلل للمرتزقة في جبهة حمير بمديرية مقبنة ومصرع وجرح عدد منهم ، مؤكداً أن أبطال الجيش واللجان نفذوا عملية إغارة على مواقع المرتزقة شمال يختل بمديرية المخا تزامن معها إسناد مدفعي أسفرت عن سقوط أكثر من 16 قتيلاً وعدد من الجرحى و تدمير مدرعة عسكرية وآليتين أخريتين .



وذكر المصدر أن عشرات المرتزقة لقوا مصرعهم وأسر آخرين وتم إحراق طقم عسكري خلال كسر زحف لهم على قرية الحوايط بموشج شمال يختل .



ولفت المصدر إلى إحراق طقم لمرتزقة العدوان بكمين محكم في يختل ومصرع طاقمه .

سبـأ [19/ديسمبر/2017]سبـأ