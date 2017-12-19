محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل 11 غارة وقصف مدفعي وصاروخي سعودي يستهدف مناطق متفرقة بصعدة صعدة - سبأ :

شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم 11 غارة على مناطق متفرقة بصعدة فيما تعرضت مديريتي منبه وغمر لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن أربع غارات على مزارع المواطنين في مناطق محديدة وآل صبحان وآل مجدع بمديرية باقم.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارتين على منطقة الغور بمديرية غمر الحدودية وغارتين على منطقة الازهور بمديرية رازح، وشن ثلاث غارات على مديرية الظاهر.



وذكر المصدر أن قصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف استهدف منطقتي آل الشيخ وآل مقنع بمديرية منبه، ومنطقة الغور بمديرية غمر.



وأكد المصدر أن قصف طيران العدوان والقصف الصاروخي والمدفعي خلف أضرار كبيرة بمزارع المواطنين وممتلكاتهم.

سبـأ [19/ديسمبر/2017]سبـأ