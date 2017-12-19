أكثر من 7 شهداء وجرحى في غارة لطيران العدوان على منطقة الجاح بالحديدة

الحديدة - سبأ :

استشهد وأصيب أكثر من سبعة مواطنين بعضهم جراحهم خطيرة إثر غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي على سيارات المواطنين في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه محافظة الحديدة .

وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف سيارات المواطنين في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه ما أدى إلى استشهاد وإصابة سبعة مواطنين بعضهم جراحهم خطيرة في حصيلة أولية .

واستنكر المصدر إمعان العدوان في استهداف المواطنين وارتكاب المجازر المروعة بصورة يومية في مختلف محافظات الجمهورية في ظل صمت دولي .

[19/ديسمبر/2017]سبـأ