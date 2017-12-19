محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس الوزراء يعزي في وفاة الدكتور عبدالعزيز الضلعي صنعاء - سبأ :

بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، برقية عزاء ومواساة في وفاة مدير مكتب الصحة العامة بمحافظة عمران الدكتور عبدالعزيز أحمد الضلعي ، الذي وافاه الأجل اليوم عن عمر ناهز 55 عاما قضى جله في خدمة الوطن .



وأعرب رئيس الوزراء في البرقية عن تعازيه الحارة ومواساته لأبناء الفقيد الدكتور وسام والدكتور بسام وأحمد ومحمد عبد العزيز الضلعي، وبقية أفراد الأسرة وكافة آل الضلعي بهذا المصاب الأليم .



وأشاد بالأدوار الإنسانية والوطنية للدكتور الضلعي ،وما عُرف عنه من انضباط ومسؤولية في أداء واجباته تجاه وطنه وشعبه .. وأكد رئيس الوزراء أن الفقيد كان مثالا في المثابرة والعطاء والتضحية وإنكار الذات ، مبتهلا إلى المولى العلي القدير أن يتغمد روحه بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته و يلهم أهله وذويه وزملائه الصبر والسلوان..



" إنا لله وإنا إليه راجعون ".

سبـأ [19/ديسمبر/2017]سبـأ