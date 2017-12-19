محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أضرار جسيمة خلفها العدوان بقطاع الثقافة خلال 1000 يوم من الاستهداف الممنهج للهُوية والتراث اليمني صنعاء - سبأ:



استهدف العدوان السعودي الأمريكي قطاع الثقافة والتراث في اليمن مخلفا أضرار جسيمة ومتفاوتة شملت المُدن التاريخية والمعالم الأثرية والممتلكات والمنشآت الثقافية خلال 1000 يوم من الاستهداف الممنهج للهوية والذاكرة والتراث الثقافي اليمني.





على صعيد المدن التاريخية كشفت بيانات حديثة عن استهداف العدوان لعدد من المدن التاريخية في مقدمتها المدن التاريخية اليمنية الثلاث المسجلة في قائمة التراث العالمي وهي صنعاء التاريخية، شبام حضرموت، زبيد، بالإضافة إلى مدن أخرى مثل مدينة شبام كوكبان المحويت وحجة وإب وعدن وغيرها من المدن ذات المعالم والقيمة التاريخية بما فيها آثار مدينة براقش التي استهدفها العدوان بأكثر من خمس غارات متتالية وغيرها من المدن والمعالم التي استهدفها العدوان.



المدن التاريخية



وأوضح نائب رئيس الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية نبيل منصر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن العدوان السعودي الأمريكي الحق أضراراً كبيرة ومتفاوتة في المدن التاريخية على امتداد اليمن.



وأوضح أن آخر مسح للأضرار التي لحقت بمدينة صنعاء التاريخية جراء العدوان شمل (2542) منزلاً منها (577) منزلا لا توجد بها أضرار و(1965) منزلاً لحقت بها أضرار متفاوتة توزعت على (1460) منزلا لحق بها أضرار خفيفة و(376) منزلاً لحق بها أضرار متوسطة و(86) منزلاً لحق بها أضرار جسيمة و(43) منزلا تم تدميرها تدميراً كليا.



وأشار إلى أن هذه المنازل تحتاج إلى تدخل عاجل منها 238 منزلاُ تحتاج تدعيم عاجل و(166) منزلا تحتاج تسقيفا و(12) منزلا تحتاج إعادة بناء و(456) منزلا تحتاج لترميم و(1032) منزلا تحتاج لصيانة وجميعها تحتاج ميزانية لا تقل عن ( 2.5) مليار ريال.



وأضاف" ألحق العدوان أضرار بليغة بمدينة صعدة من خلال استهدافه لـ(150) بيتا وفي مدينة شبام كوكبان (180) بيتا وفي مدينة شبام حضرموت (160) بيتا بما فيها الأضرار الناجمة عن عمليات تنظيم القاعدة وفي مدينة تعز تم استهداف قلعة القاهرة ومتحف صالة وفي حجة تم استهداف ثلاث قلاع وأربعة مباني تاريخية وفي شبوة تم استهداف بيتين وفي يريم وجبلة وإب تم استهداف(400) بيتاً بأضرار متفاوتة، فيما استهدف في زبيد بشكل غير مباشر بأضرار مختلفة (40) بيتا وفي محافظة صنعاء تم استهداف (30) بيتا في فج عطان وفي محافظة عدن استهدف العدوان (32) مبنى تاريخي ومتحف وفي محافظة ذمار تم استهداف متحف ذمار الإقليمي بما فيه من قطع اثرية".



وأشار إلى أن هذه الإحصائية ما تزال غير مكتملة؛ لأن الإمكانات لم تكن متاحة وميسرة لتنفيذ نزول ورصد شامل لكل المدن التاريخية إلا أنها تقديرية وفق الإمكانات المتاحة.



الآثار



على صعيد الآثار أوضح رئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف مهند السياني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ما تعرضت له المعالم الأثرية اليمنية خلال 1000 يوم من العدوان السعودي الأمريكي الممنهج وذلك منذ تعرض أول معلم يمني والمتمثل في مسجد الإمام عبد الرزاق الصنعاني في حمراء علب بتاريخ 16 ابريل 2015م.



وأشار السياني إلى استهداف العدوان لـ 62 معلما آثرياً فيما استهدفت جماعات تنظيم القاعدة وداعش 22 معلماً أثرياً في حصيلة أولية.



ومن المواقع الأثرية التي تعرضت لأعمال تدميرية من قبل العدوان والإرهاب خلال 1000 يوم ...المواقع التالية:



مسجد حمراء علب –صنعاء التاريخية، قلعة الصفراء، قرية فج عطان، دار الحسن، مدينة براقش-مأرب، مدينة صرواح- مأرب، مدينة صعدة، قلعة صيرة – عدن، متحف عدن- قصر العبدلي،– صنعاء، دار الحسن – الضالع، مدينة صعدة، مسجد وجامع الإمام الهادي – صعدة، قلعة القاهرة الأثرية – تعز، مدينة صنعاء التاريخية، مدينة زبيد التاريخية ، قصر السلاح – صنعاء، المتحف الوطني – صنعاء، متحف الموروث – صنعاء، جرف اسعد الكامل – إب ، القفلة – صعدة، قلعة نقم –صنعاء، متحف ذمار.



وقلعة جبل الشريف- الحديدة، المصرف الشمالي – سد مأرب، قصر الحجر- صنعاء، مدينة مأرب القديمة، مجمع العرضي – صنعاء، قبة المهدي-صنعاء، متحف عتق- شبوة، حصن النعمان – حجة، حصن المنصورة – حجة، حصن الشرف – حجة، القشلة – ميدي، قلعة المنصورة – ميدي، المجمع الحكومي القديم – ميدي، خرائب قلعة الادريسي – ميدي، خرائب الجوب والخور – ميدي، خرائب العلالي- ميدي، حصن قفل حرض، خرائب جبل جحفان – حرض، قبة الشيخ يعقوب – المكلا، جامع حبور ظليمة – عمران، قبة عبدالهادي السودي – تعز، قبة الشيخ الإمام السقاف – لحج، مسجد الفليحي – صنعاء، قبة الحبيب حمد بن صالح- الشحر، مدينة شبام التاريخية- حضرموت، قصر صالة – تعز، قبة الشيخ المعيني – تعز، معبد اوعال صرواح ، قشلة كوكبان – المحويت، بيت مال المسلمين –عمران، قباب مقبرة إسماعيل – الشحر، بيت الامام البدر- عمران، مجموعة قباب واضرحة غيل باوزير – حضرموت ، حصن نجد الميزر- شبوة ، حصن الترب –شبوة ...وغيرها من المواقع في إحصائية أولية .



ولفت السياني إلى المخاطر التي يتعرض لها التراث اللامادي اليمني جراء العدوان من خلال توقف تنظيم عدد من الاحتفالات التقليدية التي هي جزء هام من تراث اليمن اللامادي.



المتاحف والممتلكات الثقافية



على صعيد المتاحف أشار السياني إلى أن مخزون متحف تعز مازال إلى الآن مجهول المصير فيما تم جمع 7300 قطعة أثرية من بين أنقاض متحف ذمار الذي دمره العدوان وكان يضم 12500 قطعة أثرية مما يعني فقدان أكثر خمسة آلاف قطعة أثرية جراء استهداف العدوان وتدمير متحف ذمار.



على صعيد الممتلكات والمنشآت الثقافية استهدف العدوان نحو25 ممتلكة ثقافية بما فيها عدد من المراكز الثقافية في عدد من المحافظات وتسبب بنهب مكتبتين سمعيتين في إذاعتي عدن والمكلا بالإضافة إلى تدمير ورشة صناعة الأعواد اليمنية في أول يوم من العدوان السعودي الغاشم خلال العام 2015م.



على صعيد المدن التاريخية كشفت بيانات حديثة عن استهداف العدوان لعدد من المدن التاريخية في مقدمتها المدن التاريخية اليمنية الثلاث المسجلة في قائمة التراث العالمي وهي صنعاء التاريخية، شبام حضرموت، زبيد، بالإضافة إلى مدن أخرى مثل مدينة شبام كوكبان المحويت وحجة وإب وعدن وغيرها من المدن ذات المعالم والقيمة التاريخية بما فيها آثار مدينة براقش التي استهدفها العدوان بأكثر من خمس غارات متتالية وغيرها من المدن والمعالم التي استهدفها العدوان.المدن التاريخيةوأوضح نائب رئيس الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية نبيل منصر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن العدوان السعودي الأمريكي الحق أضراراً كبيرة ومتفاوتة في المدن التاريخية على امتداد اليمن.وأوضح أن آخر مسح للأضرار التي لحقت بمدينة صنعاء التاريخية جراء العدوان شمل (2542) منزلاً منها (577) منزلا لا توجد بها أضرار و(1965) منزلاً لحقت بها أضرار متفاوتة توزعت على (1460) منزلا لحق بها أضرار خفيفة و(376) منزلاً لحق بها أضرار متوسطة و(86) منزلاً لحق بها أضرار جسيمة و(43) منزلا تم تدميرها تدميراً كليا.وأشار إلى أن هذه المنازل تحتاج إلى تدخل عاجل منها 238 منزلاُ تحتاج تدعيم عاجل و(166) منزلا تحتاج تسقيفا و(12) منزلا تحتاج إعادة بناء و(456) منزلا تحتاج لترميم و(1032) منزلا تحتاج لصيانة وجميعها تحتاج ميزانية لا تقل عن ( 2.5) مليار ريال.وأضاف" ألحق العدوان أضرار بليغة بمدينة صعدة من خلال استهدافه لـ(150) بيتا وفي مدينة شبام كوكبان (180) بيتا وفي مدينة شبام حضرموت (160) بيتا بما فيها الأضرار الناجمة عن عمليات تنظيم القاعدة وفي مدينة تعز تم استهداف قلعة القاهرة ومتحف صالة وفي حجة تم استهداف ثلاث قلاع وأربعة مباني تاريخية وفي شبوة تم استهداف بيتين وفي يريم وجبلة وإب تم استهداف(400) بيتاً بأضرار متفاوتة، فيما استهدف في زبيد بشكل غير مباشر بأضرار مختلفة (40) بيتا وفي محافظة صنعاء تم استهداف (30) بيتا في فج عطان وفي محافظة عدن استهدف العدوان (32) مبنى تاريخي ومتحف وفي محافظة ذمار تم استهداف متحف ذمار الإقليمي بما فيه من قطع اثرية".وأشار إلى أن هذه الإحصائية ما تزال غير مكتملة؛ لأن الإمكانات لم تكن متاحة وميسرة لتنفيذ نزول ورصد شامل لكل المدن التاريخية إلا أنها تقديرية وفق الإمكانات المتاحة.الآثارعلى صعيد الآثار أوضح رئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف مهند السياني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ما تعرضت له المعالم الأثرية اليمنية خلال 1000 يوم من العدوان السعودي الأمريكي الممنهج وذلك منذ تعرض أول معلم يمني والمتمثل في مسجد الإمام عبد الرزاق الصنعاني في حمراء علب بتاريخ 16 ابريل 2015م.وأشار السياني إلى استهداف العدوان لـ 62 معلما آثرياً فيما استهدفت جماعات تنظيم القاعدة وداعش 22 معلماً أثرياً في حصيلة أولية.ومن المواقع الأثرية التي تعرضت لأعمال تدميرية من قبل العدوان والإرهاب خلال 1000 يوم ...المواقع التالية:مسجد حمراء علب –صنعاء التاريخية، قلعة الصفراء، قرية فج عطان، دار الحسن، مدينة براقش-مأرب، مدينة صرواح- مأرب، مدينة صعدة، قلعة صيرة – عدن، متحف عدن- قصر العبدلي،– صنعاء، دار الحسن – الضالع، مدينة صعدة، مسجد وجامع الإمام الهادي – صعدة، قلعة القاهرة الأثرية – تعز، مدينة صنعاء التاريخية، مدينة زبيد التاريخية ، قصر السلاح – صنعاء، المتحف الوطني – صنعاء، متحف الموروث – صنعاء، جرف اسعد الكامل – إب ، القفلة – صعدة، قلعة نقم –صنعاء، متحف ذمار.وقلعة جبل الشريف- الحديدة، المصرف الشمالي – سد مأرب، قصر الحجر- صنعاء، مدينة مأرب القديمة، مجمع العرضي – صنعاء، قبة المهدي-صنعاء، متحف عتق- شبوة، حصن النعمان – حجة، حصن المنصورة – حجة، حصن الشرف – حجة، القشلة – ميدي، قلعة المنصورة – ميدي، المجمع الحكومي القديم – ميدي، خرائب قلعة الادريسي – ميدي، خرائب الجوب والخور – ميدي، خرائب العلالي- ميدي، حصن قفل حرض، خرائب جبل جحفان – حرض، قبة الشيخ يعقوب – المكلا، جامع حبور ظليمة – عمران، قبة عبدالهادي السودي – تعز، قبة الشيخ الإمام السقاف – لحج، مسجد الفليحي – صنعاء، قبة الحبيب حمد بن صالح- الشحر، مدينة شبام التاريخية- حضرموت، قصر صالة – تعز، قبة الشيخ المعيني – تعز، معبد اوعال صرواح ، قشلة كوكبان – المحويت، بيت مال المسلمين –عمران، قباب مقبرة إسماعيل – الشحر، بيت الامام البدر- عمران، مجموعة قباب واضرحة غيل باوزير – حضرموت ، حصن نجد الميزر- شبوة ، حصن الترب –شبوة ...وغيرها من المواقع في إحصائية أولية .ولفت السياني إلى المخاطر التي يتعرض لها التراث اللامادي اليمني جراء العدوان من خلال توقف تنظيم عدد من الاحتفالات التقليدية التي هي جزء هام من تراث اليمن اللامادي.المتاحف والممتلكات الثقافيةعلى صعيد المتاحف أشار السياني إلى أن مخزون متحف تعز مازال إلى الآن مجهول المصير فيما تم جمع 7300 قطعة أثرية من بين أنقاض متحف ذمار الذي دمره العدوان وكان يضم 12500 قطعة أثرية مما يعني فقدان أكثر خمسة آلاف قطعة أثرية جراء استهداف العدوان وتدمير متحف ذمار.على صعيد الممتلكات والمنشآت الثقافية استهدف العدوان نحو25 ممتلكة ثقافية بما فيها عدد من المراكز الثقافية في عدد من المحافظات وتسبب بنهب مكتبتين سمعيتين في إذاعتي عدن والمكلا بالإضافة إلى تدمير ورشة صناعة الأعواد اليمنية في أول يوم من العدوان السعودي الغاشم خلال العام 2015م.

سبـأ [19/ديسمبر/2017]استهدف العدوان السعودي الأمريكي قطاع الثقافة والتراث في اليمن مخلفا أضرار جسيمة ومتفاوتة شملت المُدن التاريخية والمعالم الأثرية والممتلكات والمنشآت الثقافية خلال 1000 يوم من الاستهداف الممنهج للهوية والذاكرة والتراث الثقافي اليمني.سبـأ