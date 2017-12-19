رئيس الوزراء يشارك في وقفة خاصة بمرور ألف يوم من الصمود والعدوان صنعاء - سبأ :

شارك رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، في الفعالية التي نظمتها اللجنة العليا لإحياء ذكرى مرور ألف يوم من صمود الشعب اليمني في مواجهة العدوان، اليوم بصنعاء تحت شعار "ألف يوم من الصمود .. ألف يوم من العدوان السعودي وألف يوم شكر للجيش واللجان الشعبية".



وفي الحفل الذي حضره عضو المجلس السياسي الاعلى محمد النعيمي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل، وعدد من أعضاء مجالس الوزراء والنواب والشورى وعدد من المسئولين مدنيين وعسكريين ، القى رئيس الوزراء كلمة حيا فيها الصمود الأسطوري للشعب اليمني وقواه الوطنية وجيشه ولجانه الشعبية والمتطوعين في وجه العدوان على مدى ألف يوم .



وأكد أهمية هذه الوقفة وما تحمله من رسائل هامة وطنية وأخلاقية وسياسية .. وقال " لقد قدم شعبنا اليمني النموذج والقدوة في الثبات والإرادة التي لا تقهر في مواجهة عدوان ظالم وآلة عسكرية متطورة ومكنه إعلامية ضخمة سخرت لها مئات الملايين من الدولارات من أجل تزييف الحقائق ووعي شعوب العالم عن طبيعة العدوان البربري وكذلك للتغطية على جرائمهم ومجازرهم اليومية بحق شعبنا ".



وأكد الدكتور بن حبتور أن الشعب اليمني وأمام تعنت العدوان وغطرسته واستكباره لا خيار أمامه سواء مواصلة الصمود والثبات والمواجهة في كافة الجبهات العسكرية والأمنية والاقتصادية .. مؤكداً في الوقت نفسه أن القيادة اليمنية مع الحوار وتنشد السلام الذي يحفظ لليمنيين كرامتهم وعزتهم وتضحياتهم الجسيمة التي بذلوها على مدى ألف يوم من العدوان والإرهاب السعودي لهم ولوطنهم العزيز والكبير.



وأشاد رئيس الوزراء بالتضحيات الجسام التي يجترحها الفرسان من رجال الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين في هذه اللحظة التاريخية الفارقة وما يحققونه من انتصارات نوعية في كافة الجبهات.



وترحم في ختام كلمته على أرواح شهداء الوطن الأبطال الذين ارتقت أرواحهم الطاهرة إلى بارئها وهم يدافعون عن وطنهم وأمتهم وعزة واستقلال وسيادة وطنهم .. سائلاً المولى العلي القدير أن يمن بالشفاء العاجل على جميع المصابين والجرحى .



وألقيت في الفعالية كلمة عن المرأة اليمنية، تحدثت عن صمود المرأة اليمنية وثباتها إلى جانب أخيها الرجل في مواجهة المعتدين الذين استباحوا الوطن ودماء الشعب اليمني .



واستعرضت الأدوار التي اضطلعت بها المرأة اليمنية في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ الشعب اليمني الذي يواجه مظلومية كبيرة وغير مسبوقة في إطار المواجهة الشعبية بمختلف شرائحه للعدوان وهمجيته .



وأكدت أن المرأة ستظل ثابتة وعلى عهدها وستبذل كل ما في وسعها وما يمليه عليها دينها في الدفاع عن الوطن والمساهمة في افشال مخططات العدوان.



وتزامنت الفعالية مع معرض للصور الفوتوغرافية التي أظهرت حجم الدمار الشامل والخراب الكبير الذي طال مقومات الشعب اليمني من قبل العدوان السعودي، والمجازر المروعة التي ارتكبتها طائراته بحق الأبرياء من الاطفال والنساء والشيوخ على مدى الف يوم.

سبـأ [19/ديسمبر/2017]سبـأ