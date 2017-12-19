ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 19 - ديسمبر - 2017 الساعة 08:27:41م
قائد الثورة يكشف عن معادلة جديدة في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي
كشف قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي عن معادلة سيفرضها الشعب اليمني في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي.
إدانة فلسطينية لاستخدام "الفيتو" الأميركي ضد مشروع قرار القدس
أدانت فصائل العمل الوطني الفلسطيني، وفعاليات المجتمع المحلي، استخدام الولايات المتحدة الأميركية "الفيتو" ضد مشروع قرار تقدمت به مصر في مجلس الأمن لرفض وإبطال إعلان الرئيس الأميركي ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي ونقل سفارة بلاده إليها.
اجتماع لقيادة مصلحة الجمارك برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية
عقد بمصلحة الجمارك اليوم اجتماع موسع برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية الدكتور حسين المقبولي وبحضور وزير المالية الدكتور صالح شعبان والقائم بأعمال رئيس مصلحة الجمارك يحيى الأسطى وقيادة المصلحة.
إتحاد (الفيفا) يوقف رئيس الاتحاد البرازيلي ماركو بولو ديل نيرو 90 يوماً
ررت لجنة القيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة بشكل مبدئي إيقاف رئيس الاتحاد البرازيلي ماركو بولو ديل نيرو لمدة 90 يوماً.
آخر الأخبار:
أضرار جسيمة خلفها العدوان بقطاع الثقافة خلال 1000 يوم من الاستهداف الممنهج للهُوية والتراث اليمني
رئيس الوزراء يشارك في وقفة خاصة بمرور ألف يوم من الصمود والعدوان
رئيس الوزراء يطلع على سير العمل بوزارة الصحة
رئيس جامعة الحديدة يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
رئيس الوزراء يشارك في وقفة خاصة بمرور ألف يوم من الصمود والعدوان
[19/ديسمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

شارك رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، في الفعالية التي نظمتها اللجنة العليا لإحياء ذكرى مرور ألف يوم من صمود الشعب اليمني في مواجهة العدوان، اليوم بصنعاء تحت شعار "ألف يوم من الصمود .. ألف يوم من العدوان السعودي وألف يوم شكر للجيش واللجان الشعبية".

وفي الحفل الذي حضره عضو المجلس السياسي الاعلى محمد النعيمي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل، وعدد من أعضاء مجالس الوزراء والنواب والشورى وعدد من المسئولين مدنيين وعسكريين ، القى رئيس الوزراء كلمة حيا فيها الصمود الأسطوري للشعب اليمني وقواه الوطنية وجيشه ولجانه الشعبية والمتطوعين في وجه العدوان على مدى ألف يوم .

وأكد أهمية هذه الوقفة وما تحمله من رسائل هامة وطنية وأخلاقية وسياسية .. وقال " لقد قدم شعبنا اليمني النموذج والقدوة في الثبات والإرادة التي لا تقهر في مواجهة عدوان ظالم وآلة عسكرية متطورة ومكنه إعلامية ضخمة سخرت لها مئات الملايين من الدولارات من أجل تزييف الحقائق ووعي شعوب العالم عن طبيعة العدوان البربري وكذلك للتغطية على جرائمهم ومجازرهم اليومية بحق شعبنا ".

وأكد الدكتور بن حبتور أن الشعب اليمني وأمام تعنت العدوان وغطرسته واستكباره لا خيار أمامه سواء مواصلة الصمود والثبات والمواجهة في كافة الجبهات العسكرية والأمنية والاقتصادية .. مؤكداً في الوقت نفسه أن القيادة اليمنية مع الحوار وتنشد السلام الذي يحفظ لليمنيين كرامتهم وعزتهم وتضحياتهم الجسيمة التي بذلوها على مدى ألف يوم من العدوان والإرهاب السعودي لهم ولوطنهم العزيز والكبير.

وأشاد رئيس الوزراء بالتضحيات الجسام التي يجترحها الفرسان من رجال الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين في هذه اللحظة التاريخية الفارقة وما يحققونه من انتصارات نوعية في كافة الجبهات.

وترحم في ختام كلمته على أرواح شهداء الوطن الأبطال الذين ارتقت أرواحهم الطاهرة إلى بارئها وهم يدافعون عن وطنهم وأمتهم وعزة واستقلال وسيادة وطنهم .. سائلاً المولى العلي القدير أن يمن بالشفاء العاجل على جميع المصابين والجرحى .

وألقيت في الفعالية كلمة عن المرأة اليمنية، تحدثت عن صمود المرأة اليمنية وثباتها إلى جانب أخيها الرجل في مواجهة المعتدين الذين استباحوا الوطن ودماء الشعب اليمني .

واستعرضت الأدوار التي اضطلعت بها المرأة اليمنية في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ الشعب اليمني الذي يواجه مظلومية كبيرة وغير مسبوقة في إطار المواجهة الشعبية بمختلف شرائحه للعدوان وهمجيته .

وأكدت أن المرأة ستظل ثابتة وعلى عهدها وستبذل كل ما في وسعها وما يمليه عليها دينها في الدفاع عن الوطن والمساهمة في افشال مخططات العدوان.

وتزامنت الفعالية مع معرض للصور الفوتوغرافية التي أظهرت حجم الدمار الشامل والخراب الكبير الذي طال مقومات الشعب اليمني من قبل العدوان السعودي، والمجازر المروعة التي ارتكبتها طائراته بحق الأبرياء من الاطفال والنساء والشيوخ على مدى الف يوم.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
أضرار جسيمة خلفها العدوان بقطاع الثقافة خلال 1000 يوم من الاستهداف الممنهج للهُوية والتراث اليمني
قائد الثورة يكشف عن معادلة جديدة في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي
رئيس الوزراء يطلع على سير العمل بوزارة الصحة
رئيس جامعة الحديدة يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول
مناقشة مستوى تقديم الخدمات الأساسية بمديرية السبرة في إب
وقفة في بني سعد بالمحويت بمرور 1000 يوم من الصمود
القوة الصاروخية: ما بعد صمود ألف يوم مرحلةٌ مغايرة لما قبل
محافظة عمران والمكتب التنفيذي تنعي مدير مكتب الصحة
طيران العدوان يشن ست غارات على مديرية خب والشعف بالجوف
قصف مدفعي لمرتزقة العدوان يستهدف منازل المواطنين في حريب القراميش

العدوان السعودي على اليمن
أضرار جسيمة خلفها العدوان بقطاع الثقافة خلال 1000 يوم من الاستهداف الممنهج للهُوية والتراث اليمني
[19/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يشن ست غارات على مديرية خب والشعف بالجوف
[19/ديسمبر/2017]
قصف مدفعي لمرتزقة العدوان يستهدف منازل المواطنين في حريب القراميش
[19/ديسمبر/2017]
مسيرة جماهيرية حاشدة بمحافظة الحديدة بمرور ألف يوم من الصمود
[19/ديسمبر/2017]
فعالية بمرور ألف يوم من الصمود في مواجهة العدوان بصنعاء
[19/ديسمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by