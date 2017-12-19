محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس جامعة الحديدة يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول







تفقد رئيس جامعة الحديدة الدكتور أحمد الدغار سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2017 ـ 2018 م التي يؤديها الطلاب والطالبات في مختلف أقسام وكليات الجامعة.



وحث الدغار الطلاب والطالبات على بذل مزيد من الجهود في التحصيل العلمي والتركيز أثناء أداء الامتحانات بما يمكنهم من التفوق وتحقيق مراكز متقدمة تساعدهم في المضي نحو الدراسات العليا .



وأشاد بصمود الطلبة وحرصهم على مواصلة الدراسة في ظل استمرار العدوان والحصار الجائر ، ومستوى انضباطهم والتزامهم في قاعات الامتحانات .



وثمن الجهود المبذولة لتنفيذ عملية الامتحانات في جميع كليات الجامعة وتوفير الأجواء المناسبة .

سبأ [19/ديسمبر/2017] الحديدة - سبأ:سبأ