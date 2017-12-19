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آخر تحديث: الثلاثاء، 19 - ديسمبر - 2017 الساعة 08:27:41م
قائد الثورة يكشف عن معادلة جديدة في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي
كشف قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي عن معادلة سيفرضها الشعب اليمني في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي.
إدانة فلسطينية لاستخدام "الفيتو" الأميركي ضد مشروع قرار القدس
أدانت فصائل العمل الوطني الفلسطيني، وفعاليات المجتمع المحلي، استخدام الولايات المتحدة الأميركية "الفيتو" ضد مشروع قرار تقدمت به مصر في مجلس الأمن لرفض وإبطال إعلان الرئيس الأميركي ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي ونقل سفارة بلاده إليها.
اجتماع لقيادة مصلحة الجمارك برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية
عقد بمصلحة الجمارك اليوم اجتماع موسع برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية الدكتور حسين المقبولي وبحضور وزير المالية الدكتور صالح شعبان والقائم بأعمال رئيس مصلحة الجمارك يحيى الأسطى وقيادة المصلحة.
إتحاد (الفيفا) يوقف رئيس الاتحاد البرازيلي ماركو بولو ديل نيرو 90 يوماً
ررت لجنة القيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة بشكل مبدئي إيقاف رئيس الاتحاد البرازيلي ماركو بولو ديل نيرو لمدة 90 يوماً.
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  محلي
مناقشة مستوى تقديم الخدمات الأساسية بمديرية السبرة في إب
[19/ديسمبر/2017] إب - سبأ:
ناقش اجتماع موسع بمديرية السبرة في محافظة إب اليوم برئاسة وكيل المحافظة لشئون المناطق الوسطى اسماعيل سفيان مستوى تقديم الخدمات الأساسية واحتياجات المواطنين بالمديرية.

وتطرق الاجتماع الذي ضم مسئولي السلطة المحلية والشخصيات الاجتماعية إلى دور أبناء المديرية في رفد الجبهات بالرجال والمال وقوافل العطاء.

كما استعرض خطة حملة النظافة المزمع تنفيذها بمركز المديرية الأسبوع القادم بهدف مكافحة الأوبئة والحفاظ على الصحة العامة وإبراز الوجه الجمالي والحضاري للمديرية.
سبأ
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