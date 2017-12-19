مناقشة مستوى تقديم الخدمات الأساسية بمديرية السبرة في إب [19/ديسمبر/2017] إب - سبأ:

ناقش اجتماع موسع بمديرية السبرة في محافظة إب اليوم برئاسة وكيل المحافظة لشئون المناطق الوسطى اسماعيل سفيان مستوى تقديم الخدمات الأساسية واحتياجات المواطنين بالمديرية.



وتطرق الاجتماع الذي ضم مسئولي السلطة المحلية والشخصيات الاجتماعية إلى دور أبناء المديرية في رفد الجبهات بالرجال والمال وقوافل العطاء.



كما استعرض خطة حملة النظافة المزمع تنفيذها بمركز المديرية الأسبوع القادم بهدف مكافحة الأوبئة والحفاظ على الصحة العامة وإبراز الوجه الجمالي والحضاري للمديرية.

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