|
وقفة في بني سعد بالمحويت بمرور 1000 يوم من الصمود
[19/ديسمبر/2017] المحويت - سبأ:
أقيمت اليوم بمديرية بني سعد بمحافظة المحويت وقفة بمرور 1000 يوم من الصمود والثبات في مواجهة العدوان السعودي الامريكي ، وتنديداً باستمرار جرائم العدوان وحصاره الجائر .
ورفع المشاركون في الوقفة اللافتات المنددة بالحصار الشامل والعدوان الظالم ، كما رددوا هتافات أكدت استمرار النضال والثبات في مواجهة العدوان حتى تحقيق النصر .
وأوضح مدير عام المديرية علي الملحاني أهمية تعزيز وحدة الصف دفاعاً عن الوطن ، مشيراً إلى أن مايتعرض له الشعب اليمني منذ ألف يوم من عدوان وحصار لن يزيده إلا ثباتاً وعزيمة على المواجهة .
وأكد استمرار أبناء مديرية بني سعد بذل الغالي والنفيس ورفد الجبهات .
سبأ