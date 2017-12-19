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آخر تحديث: الثلاثاء، 19 - ديسمبر - 2017 الساعة 08:27:41م
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  محلي
وقفة في بني سعد بالمحويت بمرور 1000 يوم من الصمود
[19/ديسمبر/2017] المحويت - سبأ:
أقيمت اليوم بمديرية بني سعد بمحافظة المحويت وقفة بمرور 1000 يوم من الصمود والثبات في مواجهة العدوان السعودي الامريكي ، وتنديداً باستمرار جرائم العدوان وحصاره الجائر .

ورفع المشاركون في الوقفة   اللافتات المنددة بالحصار الشامل والعدوان الظالم ، كما رددوا هتافات أكدت استمرار النضال والثبات في مواجهة العدوان حتى تحقيق النصر .

وأوضح مدير عام المديرية علي الملحاني أهمية تعزيز وحدة الصف دفاعاً عن الوطن ، مشيراً إلى أن مايتعرض له الشعب اليمني منذ ألف يوم من عدوان وحصار لن يزيده إلا ثباتاً وعزيمة على المواجهة .

وأكد استمرار أبناء مديرية بني سعد بذل الغالي والنفيس ورفد الجبهات .
سبأ
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