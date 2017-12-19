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القوة الصاروخية: ما بعد صمود ألف يوم مرحلةٌ مغايرة لما قبل
[19/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:
أكدت القوة الصاروخية اليمنية أن الضربة الباليستية بصاروخ بركان H-2 اليوم على قصر اليمامة بالرياض والتي استهدفت اجتماعا موسعا لمسئولي النظام السعودي المجرم، تأتي تتويجا لملحمة ألف يوم من صمود الشعب اليمني  وافتتاحا لمرحلة جديدة من المواجهة.

وأوضحت القوة الصاروخية في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ما بعد صمود ألف يوم مرحلةٌ مغايرة لما قبل.

وقالت " إن إمعان قوى العدوان في ارتكاب الجرائم بحق الشعب اليمني وتشديد الحصار لن يثني إرادتنا عن القيام بمسؤوليتنا ومواصلة التصدي للعدوان بكل قوة ".

وأكد البيان أن قصور النظام السعودي الصهيوأمريكي وكافة المنشآت العسكرية والنفطية في مرمى الصواريخ اليمنية .

فيما يلي نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان هام حول صاروخ قصر اليمامة بالرياض

قال تعالى: ((قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ))

تتويجا لملحمة ألف يوم من صمود شعبنا اليمني العظيم، وافتتاحا لمرحلة جديدة من المواجهة جاءت الضربة اليمنية الباليستية بصاروخ بركان H-2 ، على قصر اليمامة بالرياض، مستهدفا اجتماعا موسعا لمسؤولي النظام السعودي المجرم.

وبهذه العملية الصاروخية المباركة والمتقدمة نؤكد على التالي:

-  أن ما بعد صمود ألف يوم مرحلةٌ مغايرة لما قبل.

-  أن إمعان قوى العدوان في ارتكاب الجرائم بحق شعبنا اليمني وتشديد الحصار لن يثني إرادتنا عن القيام بمسؤوليتنا ومواصلة التصدي للعدوان بكل قوة.

-  أن قصور النظام السعودي الصهيوأمريكي وكافة المنشآت العسكرية والنفطية في مرمى صواريخنا.

-  أن المظلة الأمريكية والحماية الدولية للنظام السعودي المجرم لن تمنع شعبنا اليمني من خوض غمار المواجهة إلى حيث شاء الله أن تكون، وأن دماء شعبنا العزيز ليست هدرا، ولن تذهب سدى.

القوة الصاروخية اليمنية

19-12-2017م
سبأ
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