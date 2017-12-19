محافظة عمران والمكتب التنفيذي تنعي مدير مكتب الصحة [19/ديسمبر/2017] عمران - سبأ:

نعت قيادة محافظة عمران والمكتب التنفيذي والسلطة المحلية مدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالعزيز الضلعي الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن في القطاع الصحي.



واعتبرت في بيانات تلقتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) رحيل الفقيد الدكتور الضلعي خسارة على القطاع الصحي في اليمن لما تركه من بصمات وما قدمه من خدمات في هذا الجانب.



وعبرت عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد في هذا المصاب .. سائلة المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنآ إليه راجعون".

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