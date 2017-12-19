وزارة الصحة تنعي مدير مكتبها في عمران [19/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:

نعت وزارة الصحة العامة والسكان مدير مكتب الصحة بمحافظة عمران الدكتور عبدالعزيز الضلعي الذي وافته المنية اليوم.



وأشادت وزارة الصحة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بمناقب الفقيد وإسهاماته في مجال الصحة وخدمة أبناء المحافظة.



وعبر البيان عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وأصدقاءه .. سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".



وسيوارى جثمان الفقيد الثرى بمقبرة الرحمة الساعة التاسعة من صباح يوم غد الأربعاء بعد الصلاة عليه بجامع عمر المختار شارع مطهر تقي حي شيراتون بالعاصمة صنعاء.

سبأ