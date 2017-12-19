ورشة عمل لتوصيف برنامج ماجستير الجغرافيا بجامعة إب [19/ديسمبر/2017] إب - سبأ:

دشنت بجامعة إب اليوم ورشة توصيف برنامج ماجستير قسم الجغرافيا بكلية الآداب، تنظمها نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي ومركز التطوير وضمان الجودة بالجامعة.



يشارك في الورشة التي تستمر يومين 30 متخصصا.



وأشار رئيس الجامعة الدكتور طارق المنصوب إلى أهمية الورشة في رسم المسار السليم لبرنامج ماجستير قسم الجغرافيا وفقا لرؤية علمية تتناسب مع معايير الجودة والإعتماد الأكاديمي.



فيما اعتبر نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور فؤاد حسان برنامج ماجستير الجغرافيا، إضافة نوعية لبرامج الدراسات العليا التي تم إفتتاحها لتلبية طموحات طلاب هذا القسم ومواكبة متطلبات سوق العمل.



بدوره أشار عميد مركز التطوير وضمان الجودة الدكتور نعمان فيروز إلى أهمية مثل هذه الورش في حوكمة البرامج الأكاديمية وإخضاعها لمعايير مجلس الإعتماد الأكاديمي وتمكين مكونات العملية التعليمية من تحقيق الأهداف المرجوة .



في حين شدد عميد كلية الآداب الدكتور عارف الرعوي على ضرورة تطبيق أهداف الورشة للمساهمة في وضع اللبنات الأساسية لهذا البرنامج الأكاديمي.



تخلل الورشة عرض للتوجهات الإستراتيجية للبرنامج ومخرجات التعلم وفقاً للمعايير الدولية قدمها الدكتور إبراهيم حيدرة ورئيس قسم الجغرافيا الدكتور فضل المعاين .



حضر التدشين نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلبة الدكتور محمد النزيلي ونائب عميد كلية الآداب للدراسات العليا الدكتور علي بركات وكوادر القسم وعدد من المعنيين.

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