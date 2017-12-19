الرئيس الصماد يعزي في وفاة الدكتور عبدالعزيز الضلعي(مصحح) [19/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:

بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة الدكتور عبدالعزيز أحمد يحيى الضلعي مدير مكتب الصحة بمحافظة عمران والذي انتقل إلى جوار ربه عن عمر ناهز 55 عاما قضاها في خدمة الوطن في مجال الدراسة والعلوم الطبية.



وأشاد الرئيس الصماد في برقية العزاء إلى أولاده الدكتور وسام والدكتور بسام وأحمد ومحمد عبد العزيز الضلعي وإخوان الفقيد وأسرته آل يحيى وكافة آل الضلعي، بمناقب الفقيد وصفاته التي أتسم بها من مكارم الأخلاق والتفاني في أداء الواجب بروح المسؤولية والنزاهة والإخلاص لشعبه ووطنه .



وأشار إلى أن الفقيد الضلعي كان ممن وقفوا في مواجهة العدوان والتصدي له وأدواته وعملاءه ومرتزقته .. حيث كان مثالا يقتدى به في التضحية في سبيل الوطن.



وعبر رئيس المجلس السياسي الأعلى عن خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد في هذا المصاب .. سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .



" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".



والفقيد الدكتور عبد العزيز الضلعي من أسرة آل يحيى من آل الضلعي التي قدمت عشرات الشهداء في مختلف جبهات التصدي للعدوان، ومن أسرة وطنية قدمت التضحيات الجسام في مختلف المراحل التي مر بها اليمن.

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