وقفة بمديرية بلاد الطعام بريمة تندد باستمرار جرائم العدوان [19/ديسمبر/2017] ريمة - سبأ:

نظم طلاب وطالبات مدرسة الأنوار في بني عمر بمديرية بلاد الطعام بريمة اليوم وقفة احتجاجية للتنديد باستمرار العدوان وذلك بمناسبة مرور ألف يوم من العدوان.



واستنكر المشاركون في الوقفة التي شارك فيها القيادات التربوية، إعلان الرئيس الأمريكي نقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة.. معتبرين هذا القرار خطوة بإتجاه نهوض الشعوب العربية والإسلامية من غفلتها.



وحيا المشاركون الانتصارات التي يحققها الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات دفاعاً عن الوطن وأمنه واستقراره.. داعين المنظمات الحقوقية الدولية إلى القيام بواجبها في كشف جرائم العدوان بحق أطفال اليمن والمنشآت التعليمية.



وطالبوا الشعوب العربية والإسلامية إلى دعم المقاومة والانتفاضة الفلسطينية.

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