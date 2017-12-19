مناقشة مستوى أداء الأجهزة التنفيذية بمديرية بني سعد بالمحويت [19/ديسمبر/2017] المحويت - سبأ:

ناقش المجلس المحلي والمكتب التنفيذي بمديرية بني سعد بمحافظة المحويت اليوم، مستوى أداء الأجهزة التنفيذية في المديرية.



وأكد الاجتماع الذي ضم مدير عام المديرية علي الملحاني وأمين محلي المديرية محمد المأمون، أهمية إضطلاع الأجهزة الحكومية بمهامها في تقديم الخدمات للمجتمع المحلي.



وشدد على أهمية دور المكاتب الخدمية المرتبطة بحياة المواطنين وخاصة مكاتب الصحة والتعليم والأشغال والطرق والتجارة والنظافة والمياه .. مؤكدا أهمية استمرار المتابعة لسير الأداء وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.



وأشاد بجهود قيادة السلطة المحلية بالمديرية والمشائخ في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته .. داعيا الجميع إلى تفعيل الاداء الخدمي والحفاظ على السكينة العامة.

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