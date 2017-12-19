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آخر تحديث: الثلاثاء، 19 - ديسمبر - 2017 الساعة 07:07:24م
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  اقتصاد
انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
[19/ديسمبر/2017] مسقط - سبأ:
انخفض مؤشر سوق مسقط (30) العماني (49ر17) نقطة وبنسبة (34ر0) في المائة اليوم الثلاثاء، ليغلق عند مستوى (35ر5070) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (84ر5087) نقطة.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول (5) ملايين و(52) ألفًا و(195) ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة (398) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونًا و(14) ألفًا و(431) ريالا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (718ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (94ر17) مليار ريال عماني.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق مليون و(698) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (62ر33) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين مليونين و(895) ألف ريال عماني أي ما نسبته (30ر57) في المائة بينما انخفض صافي الاستثمار غير العماني مليون و(197) ألف ريال عماني وبنسبة (69ر23) في المائة.
سبأ
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