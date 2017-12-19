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آخر تحديث: الثلاثاء، 19 - ديسمبر - 2017 الساعة 07:07:24م
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  محلي
مناقشة آلية تقديم المساعدات للنازحين بإب
[19/ديسمبر/2017] إب - سبأ:
ناقش لقاء بمحافظة إب ضم مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بالمحافظة الدكتور بسام مياس ومدير مديرية فرع العدين جمال المزحاني، آلية تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين إلى المديرية من مناطق حيس والتحيتا والخوخة.

واستعرض اللقاء خطة الاستجابة السريعة للمنظمات الإنسانية لإغاثة وإيواء النازحين من تلك المناطق جراء القصف العشوائي من قبل طيران العدوان السعودي الأمريكي، ومنها المساعدات المقدمة من منظمة أكتيد والتي تضمنت تقديم الخيم والفرش والبطانيات وغيرها.

وتطرق اللقاء إلى التدخلات الإنسانية لمنظمة الهجرة الدولية والتبرعات من الشخصيات الاجتماعية والمغتربين من أبناء مديرية الفرع للنازحين والذي يعكس روح التكافل الإجتماعي وحرصهم على تخفيف معاناة النازحين جراء العدوان.

وأقر اللقاء تشكيل لجنة لتوزيع المساعدات الإيوائية والغذائية والدوائية ومسح الأسر النازحة وتسجيل الحالات الجديدة ليتسنى تقديم المساعدات لها وفقا للاحتياجات والإمكانيات المتاحة.

حضر اللقاء مدير المتابعة بديوان المحافظة ماجد البعداني وعدد من المختصين .
سبأ
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