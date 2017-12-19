وقفة بجامعة عمران بمرور 1000 يوم من الصمود والثبات [19/ديسمبر/2017] عمران - سبأ:

نظمت جامعة عمران اليوم وقفة احتجاجية رفضا للقرار الأمريكي بنقل سفارته إلى القدس المحتلة ، ومرور ألف يوم من الصمود والثبات في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي .



وندد المشاركون في الوقفة التي تقدمها القائم بأعمال رئاسة الجامعة عبد الخالق طواف وأمين عام الجامعة عبد الرحمن الوادعي ، بقرار الرئيس الأمريكي نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة ..



وأكد المشاركون أن قضية القدس قضيتهم الأولى رغم ما يتعرض له الشعب اليمني على مدى ألف يوم من قتل ودمار وحصار ظالم على مرأى و مسمع العالم .



واستنكر بيان صادر عن الوقفة استمرار العدوان السعودي الأمريكي في ارتكاب أبشع الجرائم بحق الشعب اليمني ، داعياً أبناء اليمن إلى رفد الجبهات بالعتاد والرجال.



وطالب البيان المنظمات الحقوقية الدولية بتحمل مسئوليتها القانونية والأخلاقية والإنسانية إزاء مايتعرض له الشعب اليمني من جرائم إبادة جماعية.

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