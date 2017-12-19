عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع 3 أشخاص جراء خروج قطار عن القضبان بولاية واشنطن الأمريكية واشنطن- سبأ:





أدى خروج قطار عن مساره لأحد الطرق السريعة بولاية واشنطن الأمريكية إلى مصرع ما لا يقل عن 3 أشخاص وإصابة نحو 77 آخرين بجروح متفاوتة.



ونقلت وسائل الإعلام عن المتحدثة باسم قيادة الدوريات في الولاية، بروك بوفا، القول: إن 13 عربة من عربات القطار الـ15 خرجت عن مسارها إلى أحد الطرق السريعة.. مشيرة إلى تعرض 7 مركبات كانت على الطريق للاصطدام.



وذكرت أن جميع القتلى كانوا على متن القطار بالرغم من سقوط عدد من عربات القطار على الطريق السريع واصطدامه بعدد من السيارات والشاحنات.



ويشار إلى أن 77 راكبا علاوة على طاقم مكون من 7 أفراد كانوا على متن القطار وقت وقوع الحادث.

سبأ [19/ديسمبر/2017]سبأ