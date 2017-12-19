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آخر تحديث: الثلاثاء، 19 - ديسمبر - 2017 الساعة 07:07:24م
الرئيس الصماد يلتقي عدد من قيادات تنظيم التصحيح
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم قيادات تنظيم التصحيح .
إدانة فلسطينية لاستخدام "الفيتو" الأميركي ضد مشروع قرار القدس
أدانت فصائل العمل الوطني الفلسطيني، وفعاليات المجتمع المحلي، استخدام الولايات المتحدة الأميركية "الفيتو" ضد مشروع قرار تقدمت به مصر في مجلس الأمن لرفض وإبطال إعلان الرئيس الأميركي ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي ونقل سفارة بلاده إليها.
ارتفاع اسعار الذهب في نطاق ضيق مع قوة الدولار
ارتفعت اسعار الذهب اليوم الاثنين وتعرض لضغوط بفعل قوة الدولار بعدما اقتربت خطة إصلاح النظام الضريبي في الولايات المتحدة خطوة أخرى من إقرارها.
إتحاد (الفيفا) يوقف رئيس الاتحاد البرازيلي ماركو بولو ديل نيرو 90 يوماً
ررت لجنة القيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة بشكل مبدئي إيقاف رئيس الاتحاد البرازيلي ماركو بولو ديل نيرو لمدة 90 يوماً.
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  عربي ودولي
حلف الناتو يبدي رغبته في توسيع نطاق علاقاته مع الصين
[19/ديسمبر/2017] باريس- سبأ:
أبدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) عن رغبته في توسيع نطاق علاقاته مع الصين.

وعلى هامش اجتماعه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال أمين عام الحلف ينس ستولتنبرج اليوم الثلاثاء، في باريس: إن الصين ذات قوة عسكرية واقتصادية متنامية ولذلك فمن المهم للناتو أن تكون له روابط مع الصين.

وأضاف إن الحلف يهدف إلى توسيع نطاق وتعزيز الاتصالات السياسية القائمة بين الجانبين.

في الوقت نفسه أوضح ستولتنبرج أن الناتو لا ينظر إلى منطقة شرق آسيا بوصفها منطقة مسؤوليته الحقيقية.. وقال "نحن لسنا حلفا عالميا نحن حلف أمني إقليمي".. لافتا إلى أن هدف الحلف يتمثل في الدفاع الجماعي لأوروبا وللحلفاء.

من جانبه وعد ماكرون بأن تظل فرنسا تحت رئاسته شريكاً موثوقاً داخل الحلف وأن ترفع نفقاتها الدفاعية بحلول 2020 إلى 2 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي.
سبأ
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