حلف الناتو يبدي رغبته في توسيع نطاق علاقاته مع الصين [19/ديسمبر/2017] باريس- سبأ:

أبدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) عن رغبته في توسيع نطاق علاقاته مع الصين.



وعلى هامش اجتماعه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال أمين عام الحلف ينس ستولتنبرج اليوم الثلاثاء، في باريس: إن الصين ذات قوة عسكرية واقتصادية متنامية ولذلك فمن المهم للناتو أن تكون له روابط مع الصين.



وأضاف إن الحلف يهدف إلى توسيع نطاق وتعزيز الاتصالات السياسية القائمة بين الجانبين.



في الوقت نفسه أوضح ستولتنبرج أن الناتو لا ينظر إلى منطقة شرق آسيا بوصفها منطقة مسؤوليته الحقيقية.. وقال "نحن لسنا حلفا عالميا نحن حلف أمني إقليمي".. لافتا إلى أن هدف الحلف يتمثل في الدفاع الجماعي لأوروبا وللحلفاء.



من جانبه وعد ماكرون بأن تظل فرنسا تحت رئاسته شريكاً موثوقاً داخل الحلف وأن ترفع نفقاتها الدفاعية بحلول 2020 إلى 2 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي.

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