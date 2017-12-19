كوريا الجنوبية تجري تدريبات للتصدي للكوارث النووية [19/ديسمبر/2017] سول- سبأ:

أجرت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، تدريبات على مستوى البلاد لاختبار قدرتها على الاستجابة للكوارث النووية.



وبحسب وسائل الإعلام فقد أكدت لجنة الأمن والسلامة النووية أن السلطات تدرس الاستعداد للتعامل مع المواد المشعة المحتملة القادمة من محطات الطاقة النووية في اليابان.



وذكرت اللجنة أن التدريبات استندت إلى افتراض وقوع زلزال قوي ضرب محطة جينكاي النووية وتسبب في إطلاق مواد مشعة في البيئة وخاصة أن المحطة تقع على بعد 190 كيلومترا فقط من مدينة بوسان الساحلية الجنوبية.



وتأتي هذه المناورات في أعقاب إعادة تشغيل عدة محطات للطاقة النووية في اليابان مؤخرا بعد حادث فوكوشيما الذي كان أسوأ كارثة نووية في التاريخ على غرار كارثة تشيرنوبيل التي وقعت في الاتحاد السوفيتي السابق 1986م.

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