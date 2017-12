US-Saudi warplanes wage 19 air strikes on Hajja [18/ديسمبر/2017]

HAJJa, Dec 18 (Saba) - The US-backed Saudi aggression collation's warplanes waged nineteen airstrikes on Haradh and Midi districts of Hajja province on Monday, a security official told Saba.





Sameera H.-zaK

Saba