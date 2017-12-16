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آخر تحديث: السبت، 16 - ديسمبر - 2017 الساعة 11:30:26م
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  محلي
استشهاد وإصابة ستة مواطنين بمجزرة جديدة لطيران العدوان بالحديدة
[16/ديسمبر/2017]
الحديدة - سبأ :

استشهد وأصيب ستة مواطنين بينهم نساء وأطفال جراء استهداف طيران العدوان السعودي الأمريكي مساء اليوم محل تجاري وسيارة وسط سوق بمديرية حيس بمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف بقالة مواطن في منطقة ظمي بمديرية حيس ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين بينهم امرأة وإصابة ثلاثة أخرين بينهم طفلين.

وأدان المصدر بشدة إمعان تحالف العدوان على ارتكاب المجازر المروعة بحق المواطنين .. مؤكدا أن هذه المجازر جرائم حرب لا تسقط بالتقادم.

سبـأ
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