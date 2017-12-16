محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع وإصابة 130 من مرتزقة العدوان بمديريتي عسيلان وبيحان بشبوة شبوة - سبأ :

قتل وأصيب نحو 130 من مرتزقة العدوان السعودي بنيران الجيش واللجان الشعبية بمديريتي عسيلان وبيحان بمحافظة شبوه خلال ال48 ساعة الماضية.



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع قرابة 60 عنصرا من مرتزقة العدوان وإصابة 70 آخرين حصيلة عمليات متفرقة للجيش واللجان الشعبية بعدد من المناطق بمديريتي بيحان وعسيلان خلال اليومين الماضيين.



وأشار المصدر إلى أنه تم تدمير أربع مدرعات وست آليات في العمليات العسكرية.



ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان السعودي شن أكثر من 50 غارة على مناطق متفرقة بمديريتي عسيلان وبيحان لإسناد مرتزقته.

سبـأ [16/ديسمبر/2017]سبـأ