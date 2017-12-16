ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 16 - ديسمبر - 2017 الساعة 11:12:37م
قرار جمهوري بتعيين وزيرا للاتصالات وتقنية المعلومات
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (95) لسنة 2017م بتعيين المهندس مسفر عبدالله صالح النمير وزيرا للاتصالات وتقنية المعلومات.
الاحتلال الاسرائيلي يقمع مسيرة فلسطينية في بيت لحم
قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مسيرة خرجت في بيت لحم، بالضفة الغربية المحتلة تندد بإعلان ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل واحياء لذكرى انطلاق الجبهة الشعبية.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1027 ) بقيمة 107 مليارات و518 مليوناً و320 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
إتحاد (الفيفا) يوقف رئيس الاتحاد البرازيلي ماركو بولو ديل نيرو 90 يوماً
ررت لجنة القيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة بشكل مبدئي إيقاف رئيس الاتحاد البرازيلي ماركو بولو ديل نيرو لمدة 90 يوماً.
آخر الأخبار:
مصرع وإصابة 130 من مرتزقة العدوان بمديريتي عسيلان وبيحان بشبوة
إطلاق صاروخ زلزال1 على تجمعات لمرتزقة العدوان بجبهة نهم
مكتب حقوق الإنسان بصعدة يدين جريمة العدوان بمنطقة آل الشيخ في منبه
عاصفة تغريدات 1000 يوم من العدوان والحصار مساء الثلاثاء
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مكتب حقوق الإنسان بصعدة يدين جريمة العدوان بمنطقة آل الشيخ في منبه
[16/ديسمبر/2017]
صعدة - سبأ :

أدان مكتب حقوق الإنسان بمحافظة صعدة بشدة الجريمة المروعة التي ارتكبها طيران العدوان السعوي الأمريكي باستهدافه سوق شعبي وسيارة بمنطقة آل الشيخ بمديرية منبه وكذا جريمة استهدف منزل في منطقة والبه بمديرية غمر.

واستنكر المكتب في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استمرار صمت المجتمع الدولي تجاه إمعان تحالف العدوان في ارتكاب المجازر بحق النساء والأطفال والمواطنين بالمحافظة.

وأكد البيان أن عدم مبالاة دول العدوان وفي المقدمة السعودية بمبادئ القانون الدولي الإنساني الذي يوفر الحماية الكاملة للمدنيين هو جرمٌ كبير بحد ذاته.

وجدد المكتب المطالبة بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في كافة جرائم وانتهاكات العدوان في اليمن.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
مصرع وإصابة 130 من مرتزقة العدوان بمديريتي عسيلان وبيحان بشبوة
إطلاق صاروخ زلزال1 على تجمعات لمرتزقة العدوان بجبهة نهم
عاصفة تغريدات 1000 يوم من العدوان والحصار مساء الثلاثاء
حكماء وعقلاء مأرب يباركون وأد الفتنة ويستنكرون إعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني
طيران العدوان يشن 39 غارة على مناطق متفرقة بصعدة
مقتل وجرح عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة في عمليات بنجران وجيزان
تدشين فعاليات المركز الكشفي لأنشطة الكشافة بمديرية الحالي بالحديدة
تدشين صرف المساعدات الغذائية لأكثر من 133 ألف اسرة بتعز والحديدة
مجلس إدارة هيئة تنظيم شئون النقل البري يقر عدد من مشاريع اللوائح
تدمير ثمان آليات عسكرية لمرتزقة العدوان بتعز
العدوان السعودي على اليمن
مكتب حقوق الإنسان بصعدة يدين جريمة العدوان بمنطقة آل الشيخ في منبه
[16/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يشن 39 غارة على مناطق متفرقة بصعدة
[16/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يشن ست غارات على حرض وميدي
[16/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على كهبوب بلحج
[16/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يشن غارة على مديرية بلاد الروس
[16/ديسمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by