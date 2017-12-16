محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مكتب حقوق الإنسان بصعدة يدين جريمة العدوان بمنطقة آل الشيخ في منبه صعدة - سبأ :

أدان مكتب حقوق الإنسان بمحافظة صعدة بشدة الجريمة المروعة التي ارتكبها طيران العدوان السعوي الأمريكي باستهدافه سوق شعبي وسيارة بمنطقة آل الشيخ بمديرية منبه وكذا جريمة استهدف منزل في منطقة والبه بمديرية غمر.



واستنكر المكتب في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استمرار صمت المجتمع الدولي تجاه إمعان تحالف العدوان في ارتكاب المجازر بحق النساء والأطفال والمواطنين بالمحافظة.



وأكد البيان أن عدم مبالاة دول العدوان وفي المقدمة السعودية بمبادئ القانون الدولي الإنساني الذي يوفر الحماية الكاملة للمدنيين هو جرمٌ كبير بحد ذاته.



وجدد المكتب المطالبة بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في كافة جرائم وانتهاكات العدوان في اليمن.

سبـأ [16/ديسمبر/2017]سبـأ