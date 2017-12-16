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حكماء وعقلاء مأرب يباركون وأد الفتنة ويستنكرون إعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني
[16/ديسمبر/2017]
مأرب - سبأ :

بارك إجتماع موسع اليوم لعقلاء وحكماء محافظة مأرب نجاح الأجهزة الأمنية في وأد الفتنة وعودة الأمن والإستقرار .. مستنكرين قرار الرئيس الأمريكي إعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني.

وألقيت في الإجتماع كلمات من ممثل أنصارالله بالمحافظة الشيخ صادق فلحان والدكتور أحمد الشامي وعدد من مشائخ مأرب أكدت أهمية إضطلاع الجميع بمسئولياتهم في هذه المحنة وتجاوز الجراحات وتضميدها والعمل مع احرار وشرفاء حزب المؤتمر بروح الفريق الواحد لمواجهة قوى العدوان ومخططاتها.

وتطرقت الكلمات إلى خطورة مخطط الفتنة وما كان يراد لليمن من مؤامرة تستهدف النيل من وحدة الصف الوطني والجبهة الداخلية .

فينا أكد المشاركون في الإجتماع الاستمرار في التصدي للعدوان الغاشم من خلال التحشيد ورفد الجبهات بالرجاب والمال والانتصار لدماء الشهداء الذين سقطوا في سبيل الوطن وكرامته وعزته.

وجددوا وقوفهم مع الدولة ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى والأجهزة الأمنية واللجان الشعبية في الحفاظ على أمن واستقرار البلد.

وأشادوا بالجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية وبتعاون كل الشرفاء من وجاهات ومشائخ وقيادات في المؤتمر الشعبي العام لسرعة وأد الفتنة وإفشال مؤامرة كبيرة تستهدف اليمنيين .. محيين الإنجاز الأخير للقوة الصاروخية في استهداف مفاعل نووي بدويلة الامارات من نوع كروز مجنح.

وأدان حكماء وعقلاء محافظة مأرب الخطوة الأمريكية المستفزة بإعلان ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس الشريف , والإعتراف بها عاصمة للكيان الصهيوني.

وأكدوا وقوفهم ودعمهم لإنتفاضة الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة.

حضر الإجتماع عدد من قيادات السلطة المحلية ومدراء المكاتب التنفيذية.

سبـأ
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