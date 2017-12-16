طيران العدوان يشن 39 غارة على مناطق متفرقة بصعدة

صعدة - سبأ :

شن طيران العدوان السعودي الأمريكي الغاشم اليوم 39 غارة استهدفت أماكن متفرقة بمحافظة صعدة .



وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارتين على منزل مواطن وسيارته بمنطقة الجمعلة بمديرية مجز، ادت إلى تدميرها بالكامل .



واشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن 37 غارة على منطقتي الأجاشر وخليقا بمديرية كتاف خلال الساعات الماضية .

وذكر المصدر أن مروحيات الأباتشي السعودي استهدفت منطقتي الأجاشر وخليقا أيضاً بأكثر من 80 صاروخاً في ظل تحليق مكثف للطيران الحربي والاباتشي والاستطلاع على تلك المناطق .

[16/ديسمبر/2017]سبـأ