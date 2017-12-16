محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مقتل وجرح عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة في عمليات بنجران وجيزان نجران - سبأ :

قتل وجرح عدد من الجنود السعوديين ومرتزقتهم اليوم في عمليات متفرقة لوحدات من الجيش واللجان الشعبية بنجران وجيزان .



وأوضح مصدر عسكري بنجران لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات من رجال الجيش واللجان الشعبية نفذت عملية هجومية على تبة القيادة وموقع الشبكة وتبة الخشباء قبالة منفذ الخضراء ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من مرتزقة العدو السعودي .



وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في منطقة الزور واحدى التباب في موقع الشرفة وفي منفذ الخضراء .



وذكر المصدر أن القوة الصروخية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في موقع بوجان بصاروخ موجه كبد العدو خسائر فادحة في الأروح والعتاد .

[16/ديسمبر/2017]