محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين فعاليات المركز الكشفي لأنشطة الكشافة بمديرية الحالي بالحديدة الحديدة - سبأ :

دشن محافظ الحديدة حسن أحمد الهيج ومعه وكيل المحافظة لشئون الشباب صدام ناصر اليوم، فعاليات المركز الكشفي لأنشطة الكشافة بمدارس مديرية الحالي للعام الدراسي 2017- 2018م .



وخلال التدشين بحضور مدير مكتب التربية بالمحافظة عمر محمد بحر، أشاد المحافظ بجهود قيادة المجلس المحلي وإدارة المركز التعليمي بالمديرية لتنشيط وتفعيل الأنشطة المدرسية.



وأكد المحافظ الهيج على أهمية الأنشطة الطلابية لإظهار المواهب والقدرات الكامنة لدى الطلاب وتعزيز حب الوطن.



فيما أكد مدير عام مديرية الحالي عبدالمنعم الرفاعي أن الأنشطة الشبابية الكشفية من أولويات اهتمام السلطة المحلية نظرا لما حققه الشباب من إنجازات خلال الأعوام الماضية رغم إستمرار العدوان والحصار.



بدوره أشار القائد الكشفي بالمحافظة احمد الزبيدي إلى أن المركز الكشفي يهدف إلى تفعيل العمل الكشفي بمدارس المديرية وتأسيس فرق كشفية بالمدارس الثانوية وتحفيز الشباب على المشاركة في الأعمال والأنشطة الخدمية ذات النفع العام للمجتمع.



حضر التدشين مدير المركز التعليمي بالمديرية حسن وهبان وعدد من التربويين في المديرية.

سبـأ [16/ديسمبر/2017]سبـأ