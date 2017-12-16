محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين صرف المساعدات الغذائية لأكثر من 133 ألف اسرة بتعز والحديدة



دشن مشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية اليوم صرف المساعدات الغذائية لأكثر من 133 ألف أسرة فقيرة ونازحة ومتضررة في المديريات المستهدفة بمحافظتي الحديدة وتعز بتمويل برنامج الأغذية العالمي .



وأوضح مدير المشروع حمود الأخرم لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عملية الصرف التي تأتي ضمن مشروع الطوارئ رقم (201068) لشهر ديسمبر تستهدف 133 ألف و 415 أسرة في 21 مديرية بالمحافظتين منها 16 مديرية بمحافظة تعز " الصلو ، ماوية، مقبنة ، الشمايتين، المعافر ، الوازعية، خدير ، صالة ، سامع ، حيفان ، شرعب السلام ، شرعب الرونة، باب المندب (ذباب) ، المواسط ، المخاء ، موزع " و خمس مديريات بالحديدة "حيس، الخوخة، الجراحي ، برع ، التحيتا " .



وأكد بدء الصرف في المديريات المستهدفة بالحديدة ومديريات " سامع ، المواسط ، المعافر " بتعز .. لافتا إلى أنه سيتم الصرف في بقية المديريات فور الانتهاء من عملية ترحيل المساعدات الغذائية .



وأشار إلى أن عملية الصرف تتم عبر لجان ميدانية مركزية ومحلية لضمان وصولها لمستحقيها .. مثمنا جهود برنامج الأغذية العالمي وإسهاماته في تخفيف معاناة الأسر المستهدفة من المشروع .

سبأ [16/ديسمبر/2017] الحديدة – تعز - سبأ:سبأ