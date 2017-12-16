ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 16 - ديسمبر - 2017 الساعة 07:59:30م
قرار جمهوري بتعيين وزيرا للاتصالات وتقنية المعلومات
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (95) لسنة 2017م بتعيين المهندس مسفر عبدالله صالح النمير وزيرا للاتصالات وتقنية المعلومات.
الاحتلال الاسرائيلي يقمع مسيرة فلسطينية في بيت لحم
قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مسيرة خرجت في بيت لحم، بالضفة الغربية المحتلة تندد بإعلان ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل واحياء لذكرى انطلاق الجبهة الشعبية.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1027 ) بقيمة 107 مليارات و518 مليوناً و320 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
إتحاد (الفيفا) يوقف رئيس الاتحاد البرازيلي ماركو بولو ديل نيرو 90 يوماً
ررت لجنة القيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة بشكل مبدئي إيقاف رئيس الاتحاد البرازيلي ماركو بولو ديل نيرو لمدة 90 يوماً.
آخر الأخبار:
تدشين صرف المساعدات الغذائية لأكثر من 133 ألف اسرة بتعز والحديدة
مجلس إدارة هيئة تنظيم شئون النقل البري يقر عدد من مشاريع اللوائح
اصابة ستة فلسطينيين برصاص الاحتلال شرق غزة
تدمير ثمان آليات عسكرية لمرتزقة العدوان بتعز
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
تدشين صرف المساعدات الغذائية لأكثر من 133 ألف اسرة بتعز والحديدة
[16/ديسمبر/2017] الحديدة – تعز - سبأ:

دشن مشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية اليوم صرف المساعدات الغذائية لأكثر من 133 ألف أسرة فقيرة ونازحة ومتضررة في المديريات المستهدفة بمحافظتي الحديدة وتعز بتمويل برنامج الأغذية العالمي .

وأوضح مدير المشروع حمود الأخرم لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عملية الصرف التي تأتي ضمن مشروع الطوارئ رقم (201068) لشهر ديسمبر تستهدف 133 ألف و 415 أسرة في 21 مديرية بالمحافظتين منها 16 مديرية بمحافظة تعز " الصلو ، ماوية، مقبنة ، الشمايتين، المعافر ، الوازعية، خدير ، صالة ، سامع ، حيفان ، شرعب السلام ، شرعب الرونة، باب المندب (ذباب) ، المواسط ، المخاء ، موزع " و خمس مديريات بالحديدة "حيس، الخوخة، الجراحي ، برع ، التحيتا " .

وأكد بدء الصرف في المديريات المستهدفة بالحديدة ومديريات " سامع ، المواسط ، المعافر " بتعز .. لافتا إلى أنه سيتم الصرف في بقية المديريات فور الانتهاء من عملية ترحيل المساعدات الغذائية .

وأشار إلى أن عملية الصرف تتم عبر لجان ميدانية مركزية ومحلية لضمان وصولها لمستحقيها .. مثمنا جهود برنامج الأغذية العالمي وإسهاماته في تخفيف معاناة الأسر المستهدفة من المشروع .

سبأ
  المزيد من (محلي)
مجلس إدارة هيئة تنظيم شئون النقل البري يقر عدد من مشاريع اللوائح
تدمير ثمان آليات عسكرية لمرتزقة العدوان بتعز
طيران العدوان يشن ست غارات على حرض وميدي
استهداف تجمعات لمرتزقة العدوان بمحافظة الضالع
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على كهبوب بلحج
وزارة الدفاع ورئاسة الأركان تنعيان العميد عبد الكريم المؤيد
طيران العدوان يشن غارة على مديرية بلاد الروس
محافظ حجة يناقش مع نائب وزير التعليم العالي إحتياجات جامعة حجة
صد زحف لمرتزقة العدوان في نهم
اجتماع برئاسة وزير الإعلام يناقش الخطة الخاصة بفعاليات ألف يوم من العدوان
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن ست غارات على حرض وميدي
[16/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على كهبوب بلحج
[16/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يشن غارة على مديرية بلاد الروس
[16/ديسمبر/2017]
طيران العدوان السعودي يشن غارتين على مديرية صرواح بمأرب
[16/ديسمبر/2017]
54 شهيداً و 19 جريحاً حصيلة جرائم العدوان يوم أمس
[16/ديسمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by