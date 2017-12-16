[16/ديسمبر/2017] الحديدة – تعز - سبأ:
دشن مشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية اليوم صرف المساعدات الغذائية لأكثر من 133 ألف أسرة فقيرة ونازحة ومتضررة في المديريات المستهدفة بمحافظتي الحديدة وتعز بتمويل برنامج الأغذية العالمي .
وأوضح مدير المشروع حمود الأخرم لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عملية الصرف التي تأتي ضمن مشروع الطوارئ رقم (201068) لشهر ديسمبر تستهدف 133 ألف و 415 أسرة في 21 مديرية بالمحافظتين منها 16 مديرية بمحافظة تعز " الصلو ، ماوية، مقبنة ، الشمايتين، المعافر ، الوازعية، خدير ، صالة ، سامع ، حيفان ، شرعب السلام ، شرعب الرونة، باب المندب (ذباب) ، المواسط ، المخاء ، موزع " و خمس مديريات بالحديدة "حيس، الخوخة، الجراحي ، برع ، التحيتا " .
وأكد بدء الصرف في المديريات المستهدفة بالحديدة ومديريات " سامع ، المواسط ، المعافر " بتعز .. لافتا إلى أنه سيتم الصرف في بقية المديريات فور الانتهاء من عملية ترحيل المساعدات الغذائية .
وأشار إلى أن عملية الصرف تتم عبر لجان ميدانية مركزية ومحلية لضمان وصولها لمستحقيها .. مثمنا جهود برنامج الأغذية العالمي وإسهاماته في تخفيف معاناة الأسر المستهدفة من المشروع .
سبأ