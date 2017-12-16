محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مجلس إدارة هيئة تنظيم شئون النقل البري يقر عدد من مشاريع اللوائح







ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري اليوم، عدد من مشاريع اللوائح لتعزيز وتطوير مجالات النقل البري.



حيث أقر الاجتماع برئاسة رئيس مجلس الإدارة رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري وليد الوادعي، مشروع قرار وزير النقل لسنة 2017م بشأن لائحة المخالفات والعقوبات لقانون النقل البري رقم 33 لسنة 2003م ولائحته التنفيذية رقم 319 لسنة 2003م واللوائح الأخرى المنظمة لأنشطة النقل البري بهدف تنظيم عملية النقل البري وتنشيط كافة قطاعاته.



كما ناقش الاجتماع مشروع قرار وزير النقل لسنة 2017م بشأن لائحة تنظيم نشاط منشآت نقل الطلاب بكافة أشكاله وأنواعه.



كما أقر مشروع تعديل القانون رقم 33 لسنة 2003م بشأن النقل البري والمعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2010م لخدمات النقل البري المساندة لأنشطة النقل بما في ذلك خدمات المراكز اللوجستية والموانئ البرية والجافة ومواقف ومحطات خدمات وسائل النقل البري.



وناقش الاجتماع ما تم تنفيذه خلال العام الجاري من مهام وأعمال في مجال النقل البري وفقا للدراسات والخطط والبرامج بالإضافة إلى استعراض الخطط والبرامج للعام 2018م .

سبأ [16/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:سبأ