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اصابة ستة فلسطينيين برصاص الاحتلال شرق غزة
[16/ديسمبر/2017] غزة - سبأ:



أصيب ستة شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وآخرون بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مساء اليوم، في عدد من نقاط التماس على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وذكرت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في الأبراج العسكرية والدبابات على الشريط الحدودي، في محيط موقع "ناحل عوز" شرق مدينة غزة، أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع على مجموعة من الشبان والفتية، الذين اقتربوا من السياج الفاصل شرق المدينة، ما أدى لإصابة ثلاثة شبان بالرصاص نقلوا إثرها إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة وحالتهم وصفت بالمتوسطة، فيما أصيب آخرون بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقه جنود الاحتلال صوبهم.

وأضافت المصادر أن ثلاثة شبان أصيبوا بالرصاص الحي في مواجهات اندلعت شرق مخيم البريج ومدينة دير البلح وسط القطاع، نقلوا إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى وحالتهم وصفت بالمتوسطة، إضافةً إلى إصابة آخرين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه جنود الاحتلال شرق دير البلح صوب المتظاهرين الذين اقتربوا من السياج الفاصل.

وتدور مواجهات مع قوات الاحتلال بشكل يومي من قبل الشبان المحتجين على إعلان الرئيس الأميركي بشأن القدس المحتلة، في مناطق التماس الحدودية.

سبأ
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