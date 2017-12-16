محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدمير ثمان آليات عسكرية لمرتزقة العدوان بتعز







دمر الجيش واللجان الشعبية اليوم ثمان آليات عسكرية لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بمحافظة تعز .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية كسروا زحف لمرتزقة العدوان في الهاملي بمديرية موزع، وإحراق مدرعتين عسكريتين وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وأكد المصدر أنه تم تدمير مدرعتين وآليتين لقوى العدوان شمال يختل بمديرية المخا، كما تدمير مدرعة وآلية عسكرية للمرتزقة شمال يختل ومصرع من كان على متنهما.



وذكر المصدر أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن غارة على منطقة الهاملي.

سبأ [16/ديسمبر/2017] تعز - سبأ:سبأ