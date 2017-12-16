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آخر تحديث: السبت، 16 - ديسمبر - 2017 الساعة 07:59:30م
قرار جمهوري بتعيين وزيرا للاتصالات وتقنية المعلومات
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (95) لسنة 2017م بتعيين المهندس مسفر عبدالله صالح النمير وزيرا للاتصالات وتقنية المعلومات.
الاحتلال الاسرائيلي يقمع مسيرة فلسطينية في بيت لحم
قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مسيرة خرجت في بيت لحم، بالضفة الغربية المحتلة تندد بإعلان ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل واحياء لذكرى انطلاق الجبهة الشعبية.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1027 ) بقيمة 107 مليارات و518 مليوناً و320 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
إتحاد (الفيفا) يوقف رئيس الاتحاد البرازيلي ماركو بولو ديل نيرو 90 يوماً
ررت لجنة القيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة بشكل مبدئي إيقاف رئيس الاتحاد البرازيلي ماركو بولو ديل نيرو لمدة 90 يوماً.
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العدوان السعودي على اليمن
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طيران العدوان يشن ثلاث غارات على كهبوب بلحج
[16/ديسمبر/2017]
لحج -سبأ:
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم ثلاث غارات على محافظة لحج.
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على كهبوب.
سبأ
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