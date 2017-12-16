محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزارة الدفاع ورئاسة الأركان تنعيان العميد عبد الكريم المؤيد صنعاء-سبأ:

نعت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة العميد عبد الكريم محمد عبد الله المؤيد مدير دائرة الأشغال العسكرية الذي وفاة الأجل أمس بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني في القوات المسلحة.



وأشادت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان في بيان نعي بعطاءآت وإسهامات الفقيد خلال مسيرة حياته في القوات المسلحة، حيث كان ضابطا وقائدا عسكريا مثاليا وإداريا ناجحا قدم عصارة جهده من أجل الارتقاء بمستوى الأداء.



وأشار البيان إلى أن الفقيد المؤيد كان مثالا يحتذى به في تنفيذ المهام والواجبات ولم تهيبه ظروف العدوان بل تجاوزها بقوة إرادته وإصراره وعمله الدؤوب مع زملائه ومرؤوسيه حتى وافته المنية .. مؤكدا أن القوات المسلحة خسرت برحيله واحدا من قادتها المخلصين.



وعبرت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان عن أحر التعازي والمواساة لأسرة وذوي الفقيد وكافة آل المؤيد .. سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.



وقد شيع جثمان الفقيد ووريا الثرى اليوم في روضة الشهداء بمنطقة الجراف بعد الصلاة عليه في جامع الحشوش بصنعاء.



"إنا لله وإنا إليه راجعون".

سبأ [16/ديسمبر/2017]سبأ