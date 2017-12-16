تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1027 ) بقيمة 107 مليارات و518 مليوناً و320 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .