ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 16 - ديسمبر - 2017 الساعة 06:33:30م
قرار جمهوري بتعيين وزيرا للاتصالات وتقنية المعلومات
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (95) لسنة 2017م بتعيين المهندس مسفر عبدالله صالح النمير وزيرا للاتصالات وتقنية المعلومات.
الاحتلال الاسرائيلي يقمع مسيرة فلسطينية في بيت لحم
قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مسيرة خرجت في بيت لحم، بالضفة الغربية المحتلة تندد بإعلان ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل واحياء لذكرى انطلاق الجبهة الشعبية.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1027 ) بقيمة 107 مليارات و518 مليوناً و320 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
إتحاد (الفيفا) يوقف رئيس الاتحاد البرازيلي ماركو بولو ديل نيرو 90 يوماً
ررت لجنة القيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة بشكل مبدئي إيقاف رئيس الاتحاد البرازيلي ماركو بولو ديل نيرو لمدة 90 يوماً.
آخر الأخبار:
طيران العدوان يشن غارة على مديرية بلاد الروس
روسيا تصف الوضع الكوري بالخطير للغاية
مصرع ثلاثة اشخاص جراء عاصفة ضربت الفلبين
محافظ حجة يناقش مع نائب وزير التعليم العالي إحتياجات جامعة حجة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
روسيا تصف الوضع الكوري بالخطير للغاية
[16/ديسمبر/2017]
موسكو- سبأ:
 دعت روسيا ، اليوم الولايات المتحدة وكوريا الشمالية إلى الحوار، "للخروج من الوضع الذي بات غاية في الخطورة".

وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في تصريحات له أن "استمرار كوريا الشمالية في تجاربها العسكرية، وكذلك النشاط العسكري للولايات المتحدة وحلفائها يعيق إطلاق حوار ويدفع بالأوضاع إلى طريق مسدود"، مشيرا الى "قلق موسكو من النهج الذي يتبعه الغرب، والذي يطغى عليه منطق الضغط، وهو ما لاحظناه في الجلسة الماضية لمجلس الأمن التابع للأم المتحدة حول كوريا الشمالية".

وتعليقا على دعوة واشنطن لممارسة مزيد من الضغط على بيونغ يانغ، قال ريابكوف، إن "هذه الإجراءات لن تعطي نتيجة".

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
مصرع ثلاثة اشخاص جراء عاصفة ضربت الفلبين
الرئاسة الفلسطينية: لن نقبل بأي تغيير على حدود القدس الشرقية المحتلة
المحكمة الجنائية الدولية تضيف جريمة العدوان إلى إختصاصاتها
اصابة فتاة فلسطينية وصحفي في القدس المحتلة
المنظمة الدولية للهجرة : أكثر من 17 ألف مهاجر غير شرعي رحلوا من ليبيا
اصابة نحو 11 شخصا اثرانفجار غاز بمحطة وقود في باكستان
مصرع ثلاثة اشخاص اثر زلزال ضرب جزيرة جاوة الاندونيسية
الاحتلال الاسرائيلي يقمع مسيرة فلسطينية في بيت لحم
عدم الانحياز تؤكد عدم جواز تقرير مصير القدس من أي جهة
تحديد موعد الانتخابات الرئاسية الروسية في 18 مارس

العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن غارة على مديرية بلاد الروس
[16/ديسمبر/2017]
طيران العدوان السعودي يشن غارتين على مديرية صرواح بمأرب
[16/ديسمبر/2017]
54 شهيداً و 19 جريحاً حصيلة جرائم العدوان يوم أمس
[16/ديسمبر/2017]
استشهاد أكثر من 20 مواطنا في مجزرة وحشية لطيران العدوان بالحديدة
[16/ديسمبر/2017]
ارتفاع عدد ضحايا جريمة العدوان في منبه بصعدة إلى 27 شهيداً وجريحا
[15/ديسمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by