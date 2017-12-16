عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل روسيا تصف الوضع الكوري بالخطير للغاية موسكو- سبأ:

دعت روسيا ، اليوم الولايات المتحدة وكوريا الشمالية إلى الحوار، "للخروج من الوضع الذي بات غاية في الخطورة".



وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في تصريحات له أن "استمرار كوريا الشمالية في تجاربها العسكرية، وكذلك النشاط العسكري للولايات المتحدة وحلفائها يعيق إطلاق حوار ويدفع بالأوضاع إلى طريق مسدود"، مشيرا الى "قلق موسكو من النهج الذي يتبعه الغرب، والذي يطغى عليه منطق الضغط، وهو ما لاحظناه في الجلسة الماضية لمجلس الأمن التابع للأم المتحدة حول كوريا الشمالية".



وتعليقا على دعوة واشنطن لممارسة مزيد من الضغط على بيونغ يانغ، قال ريابكوف، إن "هذه الإجراءات لن تعطي نتيجة".

سبأ [16/ديسمبر/2017]سبأ