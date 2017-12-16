عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع ثلاثة اشخاص جراء عاصفة ضربت الفلبين مانيلا -سبأ:

لقى ثلاثة اشخاص مصرعهم وفقدا ستة اخرون جراء العاصفة الاستوائية "كاي تاك" التى ضربت الفلبين اليوم.



وقالت الوكالة الوطنية للإغاثة من الكوارث في الفلبين إن ستة أشخاص أيضا فقدوا في السيول في محافظتي ليت وسامار الشرقية، وهما الأكثر تضررا جراء العاصفة.



واثنان من الضحايا، بينهما طفل (عامان)، غرقا في الفيضانات السريعة، بينما جاءت حالة الوفاة الثالثة جراء انهيار أرضي في بلدة بيليران في ليت، بحسب الوكالة.



وكانت العاصفة "كاي تاك" محملة برياح تبلغ سرعتها القصوى 80 كيلومترا في الساعة.



وقالت وكالة الإغاثة من الكوارث إن أكثر من 150 ألف شخص تضرروا جراء العاصفة، بينهم نحو 40 ألفا اضطروا إلى الفرار من منازلهم.



وتقطعت السبل بأكثر من 11 ألفا في الموانئ، بعدما علق خفر السواحل خدمات العبارات، وإلغاء عشر رحلات محلية على الأقل.



وتضررت جزيرتا سامار وليت، اللتان يقطن فيهما 4.5 مليون من سكان البلاد، كثيرا من إعصار "هايان" الذي ضرب الفلبين في نوفمبر 2013، والذي بلغ عدد ضحاياه 7350 شخصا بين قتيل ومفقود.



وكان إعصار "هايان" الأسوأ الذي يضرب هذه الدولة الأرخبيل خلال عقود، كما أنه أحد أقوى العواصف في العالم التي بلغت اليابسة.

سبأ [16/ديسمبر/2017]سبأ