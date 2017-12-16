محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ حجة يناقش مع نائب وزير التعليم العالي إحتياجات جامعة حجة حجة-سبأ:

عقد بمحافظة حجة اليوم لقاء برئاسة المحافظ هلال عبد الصوفي ضم نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبدالله الشامي ووكيل الوزارة الدكتور عبدالله القدمي ورئيس جامعتي صنعاء الدكتور فوزي الصغير وحجة الدكتور رضوان الرباعي.



ناقش اللقاء إمكانية تسليم المباني السكنية بمدينتي حجة وعبس ومبنى المعهد العالي لجامعة حجة لتمكينها من إنشاء كليتي الطب والهندسة.



وتطرق اللقاء بحضور وكيلا المحافظة الدكتور عبدالملك جحاف والدكتور طه الحمزي، إلى الجوانب المتعلقة بالبنية التحتية للجامعة وما تحتاجه من مباني بالإضافة إلى مشكلة الإيجارات.



وفي اللقاء أكد المحافظ الصوفي الحرص على الإرتقاء بالتعليم الجامعي بالمحافظة وتذليل الصعوبات التي تواجه جامعة حجة بما يمكنها من استحداث كليات جديدة تلبي إحتياجات المحافظة في مختلف التخصصات.



ولفت إلى أهمية التنسيق بين قيادة المحافظة ووزارة التعليم العالي ورئاسة جامعة حجة لتوفير إحتياجات الجامعة من المباني والمنشآت.

سبأ [16/ديسمبر/2017]سبأ