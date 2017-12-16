محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع برئاسة وزير الإعلام يناقش الخطة الخاصة بفعاليات ألف يوم من العدوان صنعاء-سبأ:

ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الإعلام أحمد حامد الخطة الخاصة التغطية الإعلامية لفعاليات مرور 1000 يوم من العدوان السعودي الأمريكي على اليمن.



واستعرض الاجتماع الذي ضم رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ رئيس التحرير ضيف الله الشامي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الجمهورية رئيس التحرير عبدالسلام جابر ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الثورة رئيس تحرير عبدالرحمن الأهنومي، ومدير عام المؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون أحمد يحيى راصع، الجوانب المتعلقة بدور وزارة الإعلام والمؤسسات التابعة لها والترتيبات المتصلة بهذا الخصوص.



وتطرق الاجتماع الذي حضره عدد من القيادات في المؤسسات الإعلامية والصحفية، إلى متطلبات مواكبة الفعاليات التي ستقام على المستوى المركزي والمحلي بمرور ألف يوم من العدوان.



وأكد الاجتماع أهمية إبراز الصمود الأسطوري والملاحم البطولية التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات، مسنودا بصمود الشعب اليمني في مواجهة تحالف العدوان بقيادة السعودية خلال 1000 يوم.



كما تم التأكيد على ضرورة تضمنين التقارير الخاصة بهذه الفعاليات إحصاءات لتوضيح الخسائر المادية والبشرية الناجمة عن العدوان باستهدافه المباشر وغير المباشر لكل مقومات الحياة في اليمن.

سبأ [16/ديسمبر/2017]سبأ