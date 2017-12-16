الرئاسة الفلسطينية: لن نقبل بأي تغيير على حدود القدس الشرقية المحتلة رام الله - سبأ :

اكدت الرئاسة الفلسطينية مجددا اليوم ان الفلسطينيين لن يقبلوا بأي تغيير على حدود القدس الشرقية المحتلة عام 1967 م.



جاء ذلك تعقيبا على تصريحات مسؤول أميركي في البيت الأبيض، بأن الولايات المتحدة ترى حائط البراق، جزءا من اسرائيل.



وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة أبو ردينة : "هذا الموقف الاميركي يؤكد مرة أخرى أن الادارة الأميركية الحالية أصبحت خارج عملية السلام بشكل كامل".



وأضاف ابو ردينة: أن استمرار هذه السياسة الأميركية، سواء بما يتعلق بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو نقل السفارة الاميركية إليها او البت في قضايا الحل النهائي من طرف واحد، كلها خروج عن الشرعية الدولية وتكريس للاحتلال، وهو بالنسبة لنا أمر مرفوض وغير مقبول ومدان.

سبأ [16/ديسمبر/2017]سبأ