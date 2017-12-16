محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ حجة يشدد على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات الراهنة حجة-سبأ:

شدد محافظ حجة هلال عبده الصوفي على ضرورة تعزيز الاصطفاف والتلاحم وتجاوز ما شهدته المحافظ خلال الايام القليلة الماضية من توترات وأحداث مؤسفة، والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات الراهنة.



وأكد المحافظ الصوفي خلال ترأسه اليوم اجتماعا ضم وكلاء المحافظة أن تعزيز الأمن والاستقرار وتحسين مستوى الخدمات وتوفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين مسئولية جماعية تتطلب تضافر الجهود وتغليب المصلحة العامة.



وأشار إلى أن الشراكة بين كل القوى السياسية بما فيها انصار الله والمؤتمر الشعبي العام ستكون شراكة حقيقة.



واستعرض محافظ حجة ما تم مناقشته مع القيادة السياسية ممثلة برئيس المجلس السياسي الأعلى الذي أكد حرصه على تطبيع الأوضاع في المحافظة وتحسينها في الجوانب الخدمية والإيرادية.



ولفت إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب المزيد من الجهود وتغليب المصلحة العامة على ما سواها من المصالح الشخصية.



وفي الاجتماع أكد وكلاء المحافظة إسماعيل المهيم والدكتور عبدالملك جحاف والدكتور طه الحمزي ونبيل الجرب وعادل شلي ومحمد علي القيسي و محمد حفيظ و محمد ابو راس وعادل فرحان ، ضرورة تفعيل مجمل الأنشطة وتحسين الأداء الخدمي والتنموي بالمحافظة والتهيئة لإعادة الأعمار.



وأشاروا إلى أن أهمية تعزيز الأمن والاستقرار والتصدي لكل من يحاول اقلاق السكينة العامة وشق الصف إلى جانب توفير احتياجات ومتطلبات المواطنين من اهم الأولويات التي ينبغي التركيز عليها .



وأكدوا الاستعداد للعمل على تطبيع الأوضاع الأمنية والاقتصادية والعمل على حشد الجهود والطاقات لمواجهة العدوان ومخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا .

سبأ [16/ديسمبر/2017]سبأ