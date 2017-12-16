عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المحكمة الجنائية الدولية تضيف جريمة العدوان إلى إختصاصاتها لاهاي – سبأ :

إتفقت الدول الـ 123 الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية على إضافة جريمة العدوان إلى اختصاصات المحكمة، بعدما كانت المحكمة تختص من قبل بثلاث جرائم فقط تشمل "الإبادة الجماعية" و"الجرائم ضد الإنسانية" و"جرائم الحرب".



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر دبلوماسية قولها "لقد أقرينا بالإجماع تفعيل جريمة العدوان" كإحدى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة.



وكانت المحكمة الجنائية الدولية والتي أنشئت بموجب معاهدة دولية أقرت في روما عام 1998م ودخلت حيز التنفيذ في 2002م تنظر حتى اليوم في ثلاثة أنواع من الجرائم حصراً هي "الإبادة الجماعية" و"الجرائم ضد الإنسانية" و"جرائم الحرب" وذلك بوصفها "أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره".



ومع أن "نظام روما الأساسي" الذي يرعى عمل المحكمة أدخل "جريمة العدوان" في نطاق اختصاصها إلا أن هذا النص ظل بدون تفعيل بسبب الطابع السياسي بالغ الحساسية لهذه الجريمة التي تتعلق بشن دولة هجوماً مسلحاً واسع النطاق على دولة أخرى ذات سيادة وتحديد من المسئول عن ارتكاب هذه الجريمة من قادة الدولة المعتدية.



وتوصلت الدول الأطراف في معاهدة روما إلى الاتفاق على تفعيل "جريمة العدوان" في ختام مؤتمرها العام السنوي الذي عقد من 4 حتى 14 ديسمبر في نيويورك، علماً بأن اجتماعات الجمعية العامة تعقد بالتناوب بين نيويورك ولاهاي.



ويكرس هذا الاتفاق التعديلات التي أقرت في 2010م بهدف اعتماد تعريف محدد لـ "جريمة العدوان" وأركانها والشروط المطلوبة لممارسة المحكمة اختصاصها في هذا المجال.

سبأ [16/ديسمبر/2017]سبأ