ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 16 - ديسمبر - 2017 الساعة 06:33:30م
قرار جمهوري بتعيين وزيرا للاتصالات وتقنية المعلومات
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (95) لسنة 2017م بتعيين المهندس مسفر عبدالله صالح النمير وزيرا للاتصالات وتقنية المعلومات.
الاحتلال الاسرائيلي يقمع مسيرة فلسطينية في بيت لحم
قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مسيرة خرجت في بيت لحم، بالضفة الغربية المحتلة تندد بإعلان ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل واحياء لذكرى انطلاق الجبهة الشعبية.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1027 ) بقيمة 107 مليارات و518 مليوناً و320 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
إتحاد (الفيفا) يوقف رئيس الاتحاد البرازيلي ماركو بولو ديل نيرو 90 يوماً
ررت لجنة القيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة بشكل مبدئي إيقاف رئيس الاتحاد البرازيلي ماركو بولو ديل نيرو لمدة 90 يوماً.
آخر الأخبار:
طيران العدوان يشن غارة على مديرية بلاد الروس
روسيا تصف الوضع الكوري بالخطير للغاية
مصرع ثلاثة اشخاص جراء عاصفة ضربت الفلبين
محافظ حجة يناقش مع نائب وزير التعليم العالي إحتياجات جامعة حجة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وزارة حقوق الإنسان تدين مجزرة العدوان بقرية المزارعة بالحديدة
[16/ديسمبر/2017]
صنعاء-سبأ:
أدانت وزار حقوق الإنسان الجريمة المروعة التي أرتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي بقرية المزارعة بمديرية الخوخة محافظة الحديدة ما أدى إلى استشهاد أكثر من 20 مواطنا بينهم أسرة بكاملها.

وطالبت الوزارة في بيان لها تلقت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ المجتمع الدولي ممثل بالأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان القيام بمهامهم القانونية والإنسانية والأخلاقية بإيقاف الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بقيادة السعودية.

وجددت الوزارة مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وغير الدولية الحقوقية والإنسانية والقانونية الضغط لتشكيل لجان دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق بالانتهاكات والجرائم المرتكبة من قبل دول تحالف العدوان بحق الشعب اليمني.

وتطرق البيان الى مناشدة الوزارة والبيانات العديدة التي اطلقتها المناشدة للمجتمع الدولي للاضطلاع بواجبه الإنساني ، بالإضافة مناشدة المنظمات الدولية والحقوقية لرفع صوتها ومبادئ القانون الإنساني وتنفيذه على صعيد الواقع بإيقاف العدوان المستمر على اليمن منذ 26 مارس 2015م

وأشار البيان إلى أن صمت المجتمع الدولي عن هذه الانتهاكات والجرائم الإنسانية وغير القانوني ضد الشعب اليمني شجع تحالف العدوان على التمادي في ارتكاب الجرائم والانتهاكات الجسيمة في حق الشعب اليمني ومقدراته وممتلكاته .

سبأ
  المزيد من (محلي)
طيران العدوان يشن غارة على مديرية بلاد الروس
محافظ حجة يناقش مع نائب وزير التعليم العالي إحتياجات جامعة حجة
صد زحف لمرتزقة العدوان في نهم
اجتماع برئاسة وزير الإعلام يناقش الخطة الخاصة بفعاليات ألف يوم من العدوان
محافظ حجة يشدد على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات الراهنة
رئيس الوزراء يدشن أنظمة الربط الشبكي لمحاكم أمانة العاصمة وصنعاء والجوف
قرار جمهوري بتعيين وزيرا للاتصالات وتقنية المعلومات
وكيل وزارة التخطيط يطلع على مشروع إجنايت فيلج بمديرية بني سعد بالمحويت
مسيرة جماهيرية حاشد بالبيضاء تضامنا مع القدس
إقرار مادتي الصراع العربي الإسرائيلي والثقافة الوطنية بمناهج التعليم الفني
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن غارة على مديرية بلاد الروس
[16/ديسمبر/2017]
طيران العدوان السعودي يشن غارتين على مديرية صرواح بمأرب
[16/ديسمبر/2017]
54 شهيداً و 19 جريحاً حصيلة جرائم العدوان يوم أمس
[16/ديسمبر/2017]
استشهاد أكثر من 20 مواطنا في مجزرة وحشية لطيران العدوان بالحديدة
[16/ديسمبر/2017]
ارتفاع عدد ضحايا جريمة العدوان في منبه بصعدة إلى 27 شهيداً وجريحا
[15/ديسمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by