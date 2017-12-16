محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزارة حقوق الإنسان تدين مجزرة العدوان بقرية المزارعة بالحديدة صنعاء-سبأ:

أدانت وزار حقوق الإنسان الجريمة المروعة التي أرتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي بقرية المزارعة بمديرية الخوخة محافظة الحديدة ما أدى إلى استشهاد أكثر من 20 مواطنا بينهم أسرة بكاملها.



وطالبت الوزارة في بيان لها تلقت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ المجتمع الدولي ممثل بالأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان القيام بمهامهم القانونية والإنسانية والأخلاقية بإيقاف الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بقيادة السعودية.



وجددت الوزارة مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وغير الدولية الحقوقية والإنسانية والقانونية الضغط لتشكيل لجان دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق بالانتهاكات والجرائم المرتكبة من قبل دول تحالف العدوان بحق الشعب اليمني.



وتطرق البيان الى مناشدة الوزارة والبيانات العديدة التي اطلقتها المناشدة للمجتمع الدولي للاضطلاع بواجبه الإنساني ، بالإضافة مناشدة المنظمات الدولية والحقوقية لرفع صوتها ومبادئ القانون الإنساني وتنفيذه على صعيد الواقع بإيقاف العدوان المستمر على اليمن منذ 26 مارس 2015م



وأشار البيان إلى أن صمت المجتمع الدولي عن هذه الانتهاكات والجرائم الإنسانية وغير القانوني ضد الشعب اليمني شجع تحالف العدوان على التمادي في ارتكاب الجرائم والانتهاكات الجسيمة في حق الشعب اليمني ومقدراته وممتلكاته .

سبأ [16/ديسمبر/2017]سبأ