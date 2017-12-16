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آخر تحديث: السبت، 16 - ديسمبر - 2017 الساعة 06:33:30م
قرار جمهوري بتعيين وزيرا للاتصالات وتقنية المعلومات
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (95) لسنة 2017م بتعيين المهندس مسفر عبدالله صالح النمير وزيرا للاتصالات وتقنية المعلومات.
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قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مسيرة خرجت في بيت لحم، بالضفة الغربية المحتلة تندد بإعلان ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل واحياء لذكرى انطلاق الجبهة الشعبية.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي
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إتحاد (الفيفا) يوقف رئيس الاتحاد البرازيلي ماركو بولو ديل نيرو 90 يوماً
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قرار جمهوري بتعيين وزيرا للاتصالات وتقنية المعلومات
[16/ديسمبر/2017] صنعاء – سبأ:
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (95) لسنة 2017م بتعيين المهندس مسفر عبدالله صالح النمير وزيرا للاتصالات وتقنية المعلومات.
سبأ
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