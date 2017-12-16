عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اصابة فتاة فلسطينية وصحفي في القدس المحتلة





أصيبت فتاة فلسطينية ومصور صحفي، اليوم، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهما بالضرب في منطقة باب العمود بمدينة القدس المحتلة.



وقالت مصادر فلسطينيةا، إن قوات الاحتلال فرقت المشاركين في وقفة احتجاجية على قرار ترمب أمام باب العمود، ما أدى لإصابة فتاة والمصور الصحفي نجيب الرازم.



وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الناشط المقدسي وض السلايمة خلال وقفة احتجاجية ضد قرارات ترمب في شارع صلاح الدين وسط المدينة المقدسة.



وقالت المصادر إن قوات الاحتلال صادرت أعلاما فلسطينية من شبان رفعوها في المنطقة، فيما أطلق شبان آخرون بالونات في السماء تحمل ألوان العلم الفلسطيني.



وأضافت المصادر، إن مواجهات اندلعت في شارع صلاح الدين خلال قمع قوات الاحتلال وقفة احتجاجية، أطلق خلالها الاحتلال قنابل غاز سامة لتفريق المواطنين.



وكانت قوات الاحتلال نشرت منذ صباح اليوم، تعزيزاتها وسط المدينة، خاصة في منطقة باب العمود حتى شارع صلاح الدين، مرورا بشارع السلطان سليمان وباب الساهرة.

سبأ [16/ديسمبر/2017] القدس المحتلة -سبأ :سبأ