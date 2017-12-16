المنظمة الدولية للهجرة : أكثر من 17 ألف مهاجر غير شرعي رحلوا من ليبيا جنيف – سبأ :

كشفت المنظمة الدولية للهجرة اليوم السبت عن ترحيل أكثر من 17 ألف مهاجر غير شرعي من ليبيا إلى بلدانهم خلال العام الجاري.



وقال منسق برنامج العودة الطواعية بالمنظمة الدولية للهجرة جمعة بن حسين في تصريحات صحافية إن البرنامج ساعد 17 ألفا و300 مهاجر غير نظامي، انقطعت بهم السبل في ليبيا من العودة إلى بلدانهم الأصلية.



وأشار بن حسين إلى أن هذه الحصيلة تتعلق بإعداد المهاجرين منذ شهر يناير الماضي، وحتى نهاية الأسبوع الماضي، الذي تم تقديم المساعدة لهم بالعودة ضمن برنامج العودة الطوعية الإنسانية.



وكشفت المنظمة الدولية للهجرة مطلع الشهر الجاري، عن أن المهاجرين غير الشرعيين الذين ساعدتهم بالعودة إلى بلدانهم، ضمن برنامج العودة الطواعية من ليبيا، يمثلون جنسيات من 24 بلداً من قارتي أفريقيا وآسيا.



وأعربت المنظمة عن نيتها تنفيذ خطة كبيرة، لترحيل 15 ألف مهاجر إلى بلدانهم من ليبيا خلال شهر ديسمبر الجاري.

سبأ [16/ديسمبر/2017]سبأ