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  رياضة
روكتس يفوز على سبيرز في دوري كرة السلة الامريكي
[16/ديسمبر/2017]
واشنطن -سبأ:
فاز فريق هيوستون روكتس على ضيفه سان أنطونيو سبيرز 124-109 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في المباراة التى جرت بينهما الليلة الماضية .

وسجل كريس بول 28 نقطة وقدم ثماني تمريرات حاسمة لزملائه ليحقق فريقه روكتس فوزه 12 على التوالي خلال الموسم الحالي.

وبهذه النتيجة أيضا يظل سجل روكتس بلا هزيمة هذا الموسم في جميع المباريات التي شارك فيها بول.

وسجل جمع لاعبي روكتس الخمسة الأساسيين أرقاما مزدوجة. فقد أحرز جيمس هاردن 28 نقطة وسيطر على سبع كرات مرتدة وقدم ست تمريرات حاسمة لزملائه بينما أضاف كلينت كابالا 18 نقطة وسيطر على عشر كرات مرتدة وأحرز رايان أندرسون 12 نقطة وسيطر على عشر كرات مرتدة.

وبهذا أيضا يكون روكتس حقق فوزه 13 على التوالي دون هزيمة بمشاركة بول.

وكان لاماركوس الدريدج أفضل مسجلي سبيرز برصيد 16 نقطة لكنه لم يكمل المباراة في حين شارك زميله كوهي ليونارد في النصف الأول فقط في ثاني مباراة يخوضها بعد عودته عقب خضوعه لعملية جراحية.

وفي مباريات أخرى فاز أوكلاهوما سيتي ثاندر 119-117 على مضيفه فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز في الوقت الإضافي كما فاز واشنطن ويزاردز في ملعبه وأمام جماهيره على لوس انجليس كليبرز 100-91.

سبأ
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